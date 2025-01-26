Муж Анны Жук оставил будто прощальный пост, друзья семьи и блогеры в панике

Владимир Билевцов, который был за рулем машины во время смертельной аварии, не может пережить потерю любимой жены.

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Муж Анны Жук оставил прощальный пост / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, instagram/prosto__dobryi

В пятницу, 24 января, в жуткой аварии погибла известный харьковский блогер и волонтер Анна Жук. Машина, за рулем которой был её муж, врезалась в стоящую фуру, в результате чего Анна погибла. После смерти любимой Владимир Билевцов опубликовал странный пост, что вызвало обеспокоенность среди друзей семьи и известных блогеров.

Многие, прочитав этот текст, сразу подумали, будто Владимир планирует в ближайшее время встретиться с любимой женой.

"До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить что это правда, если бы можно было отмотать время назад и всё изменить, но, к сожалению, это невозможно. Люблю навечно! Царство небесное любимая", - написал Владимир Билевцов.

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Владимир Билевцов оставил странный пост после гибели Анны Жук / фото: скриншот

Прямо в комментариях многие известные блогеры начали писать Владимиру, моля его вспомнить о том, что он должен заботиться о детках, которые остались без мамы.

Блогер Дарья Пазюк, известная под псевдонимом "Баба Даша", выразила поддержку и пообещала помогать и поддерживать Владимира.

"Вова, какой встречи? Аня тебя там не ждёт… У тебя дети, им без тебя будет очень тяжело! Пожалуйста, держись. Му всегда тебе поможем и поддержим", - написала Дарья.

Анна Алхим также обратилась к Владимиру со словами, что он нужен детям, еще не пришло его время идти на тот свет к Анне.

"Вова, ни до какой не до встречи!!!! У тебя дети!!!! Не вздумай, я тебя прошу!! Она тебя там не ждет!!!" - написала блогерша.

Муж Анны Жук оставил прощальный пост / фото: скриншот

Блогер и парапсихолог Зоя Гуденко пожелала Владимиру быть сильным ради деток.

"Царство Небесное Ани. Крепости духа тебе. За тобой трое деток которым ты нужен!!!" - написала она.

Гибель Анны Жук в аварии - последние новости

Как сообщал Главред, Анна Жук погибла в собственной машине на месте аварии. Она находилась на переднем пассажирском сиденье. По предварительным данным, за рулем был ее возлюбленный, который не справился с управлением и во время обгона влетел в фуру. На заднем сиденье был старший сын блогера, он жив, но травмирован.

Позже известные блогеры чутко отреагировали на гибель Анны Жук. Все просто шокированы из-за случившегося. Многие не могут сдержать своих слез, говоря о том, каким замечательным человеком была Анна.

Позже всплыли новые подробности гибели Анны Жук. Оказалось, что женщина с мужем и сыном ехали на день рождение дочери Стаси Макеевой - Мишель исполнилось 4 года.

Также Главред собрал информацию и рассказал о том, что известно о муже погибшей в ДТП Анны Жук. 24-летний Владимир Билевцов был младше жены на 14 лет. Ранее он 6 лет служил в церкви. До полномасштабного вторжения пара жила в Донецкой области.

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