"Не могу поверить": известные блогеры чутко отреагировали на гибель Анны Жук

Харьковский блогер Анна Жук утром 24 января погибла в ужасной аварии.

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Анна Жук погибла в аварии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Instagram

Что известно:

Блогер Анна Жук погибла в аварии

Известные украинские блогеры отреагировали на смерть коллеги

Известный харьковский блогер и мама троих сыновей Анна Жук погибла в страшной аварии на трассе Харьков - Киев. Эта новость шокировала не только подписчиков Анны, но и самых известных блогеров Украины.

Блогер Дарья Пазюк, известная под псевдонимом "Баба Даша", сначала опубликовала видео, на которое случайно попала авария. Сначала она даже не догадывалась о, что это была машина Анны Жук.

видео дня

Анна Жук погибла в аварии / фото: скриншот

Впоследствии она выложила совместное с Анной фото и написала, что не может поверить в то, что ее больше нет в живых.

Анна Жук погибла в аварии / фото: скриншот

Блогер и флорист Анастасия Скальницкая тоже была шокирована, когда узнала о гибели Анны Жук.

"Ты была человеком с очень большим сердцем. Я просто не могу в это поверить", - написала Анастасия.

Анна Жук погибла в аварии / фото: скриншот

Откровенная блогер Анна Алхим даже не смогла сдержать слез, говоря о смерти Анны Жук. Она записала видео прямо из машины и рассказала, что уже несколько человек сообщили ей о гибели блогера.

Анна Жук погибла в аварии / фото: скриншот

Валерия Юрченко опубликовала последнее сообщение от Анны. Тогда женщина отреагировала на историю блогера и поддержала коллегу, попросив ее держаться в трудный момент. Валерия даже не догадывалась, что это сообщение может стать последним.

Анна Жук погибла в аварии / фото: скриншот

Напомним, Анна Жук погибла в собственной машине на месте аварии. Она находилась на переднем пассажирском сиденье. По предварительным данным, за рулем был ее возлюбленный, который не справился с управлением и во время обгона влетел в фуру. На заднем сиденье был старший сын блогера, он жив, но травмирован.

ДТП в Украине - новости по теме

Как писал Главред, 22 декабря на Прикарпатье произошло масштабное ДТП. В результате аварии пострадали 13 человек, среди которых ребенок.

Также недавно стало известно, что, к сожалению, в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей. Рената возвращалась домой к родным, но попала в ДТП вблизи села Чижики Львовской области. Всего в происшествии погибли семь человек.

Кроме этого, в начале декабря в Днепре произошло смертельное ДТП. Как результат, погибла 10-летняя девочка. Более того, вероятного виновника уже ловили без прав.

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