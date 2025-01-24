Ехала на день рождения: всплыли новые подробности гибели Анны Жук

Что известно:
- Блогер Анна Жук погибла в аварии
- Машина блогерши врезала в фуру
- Анна Жук ехала с мужем и сыном на день рождения в Киев
Известная харьковская блогерша Анна Жук погибла в жуткой автокатастрофе сегодня, 24 января. Оказалось, что она вместе с мужем и одним сыном ехала на день рождения в Киев. Об этом сообщила блогер Юлия Верба, которая также приехала на праздник в Киев.
В этот день должно было состояться большое празднование в честь дня рождения Мишель - дочери известно блогерши Стаси Макеевой.
"Мы приехали сегодня на день рождения Мишель в Киев ... И уже по приезду узнали страшную новость... беду. Сегодня мир забрал очень светлого и доброго человека, Анечку. Сердце разрывается, трое сыновей остались без мамы. Я не знала Аню лично, но она три года отписывала мне на "сториз", поддерживала когда блокировали страницы и даже советовала какие памперсы лучше. Очень жаль. Цените каждый день. Никогда не знаешь, когда выйдешь из дома и больше не вернешься", - написала Юля Верба.
Позже она написала, что праздника не будет, так как Анна была очень близким человеком для многих гостей.
Стася Макеева вскоре лично подтвердила, что Аня была приглашена на день рождения её дочери. В этот день Мишель должна отпраздновать свой четвертый день рождения.
"Вы не представляете каким она была человеком. Какой она душевный и добрый человек. Она всем помогала, за всех переживала, никогда не оставит никого в трудную минуту. Она была душой компании. Она так хотела жить и так хотела родить еще дочку", - написала Стася.
Она также добавила, что узнала о трагедии, когда уже красилась и готовилась к празднику. Теперь же она не может остановить свои слезы, как и муж Стаси. Девушка признается, что очень близко дружила с семьей Ани.
Гибель Анны Жук в аварии - последние новости
Как сообщал Главред, Анна Жук погибла в собственной машине на месте аварии. Она находилась на переднем пассажирском сиденье. По предварительным данным, за рулем был ее возлюбленный, который не справился с управлением и во время обгона влетел в фуру. На заднем сиденье был старший сын блогера, он жив, но травмирован.
Позже известные блогеры чутко отреагировали на гибель Анны Жук. Все просто шокированы из-за случившегося. Многие не могут сдержать своих слез, говоря о том, каким замечательным человеком была Анна.
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