Ехала на день рождения: всплыли новые подробности гибели Анны Жук

Блогер Анна Жук погибла в жуткой аварии 24 января.

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Анна Жук погибла в аварии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Instagram

Что известно:

Блогер Анна Жук погибла в аварии

Машина блогерши врезала в фуру

Анна Жук ехала с мужем и сыном на день рождения в Киев

Известная харьковская блогерша Анна Жук погибла в жуткой автокатастрофе сегодня, 24 января. Оказалось, что она вместе с мужем и одним сыном ехала на день рождения в Киев. Об этом сообщила блогер Юлия Верба, которая также приехала на праздник в Киев.

В этот день должно было состояться большое празднование в честь дня рождения Мишель - дочери известно блогерши Стаси Макеевой.

видео дня

"Мы приехали сегодня на день рождения Мишель в Киев ... И уже по приезду узнали страшную новость... беду. Сегодня мир забрал очень светлого и доброго человека, Анечку. Сердце разрывается, трое сыновей остались без мамы. Я не знала Аню лично, но она три года отписывала мне на "сториз", поддерживала когда блокировали страницы и даже советовала какие памперсы лучше. Очень жаль. Цените каждый день. Никогда не знаешь, когда выйдешь из дома и больше не вернешься", - написала Юля Верба.

Позже она написала, что праздника не будет, так как Анна была очень близким человеком для многих гостей.

Анна Жук погибла в аварии / фото: скриншот

Стася Макеева вскоре лично подтвердила, что Аня была приглашена на день рождения её дочери. В этот день Мишель должна отпраздновать свой четвертый день рождения.

"Вы не представляете каким она была человеком. Какой она душевный и добрый человек. Она всем помогала, за всех переживала, никогда не оставит никого в трудную минуту. Она была душой компании. Она так хотела жить и так хотела родить еще дочку", - написала Стася.

Анна Жук погибла в аварии / фото: скриншот

Она также добавила, что узнала о трагедии, когда уже красилась и готовилась к празднику. Теперь же она не может остановить свои слезы, как и муж Стаси. Девушка признается, что очень близко дружила с семьей Ани.

Гибель Анны Жук в аварии - последние новости

Как сообщал Главред, Анна Жук погибла в собственной машине на месте аварии. Она находилась на переднем пассажирском сиденье. По предварительным данным, за рулем был ее возлюбленный, который не справился с управлением и во время обгона влетел в фуру. На заднем сиденье был старший сын блогера, он жив, но травмирован.

Позже известные блогеры чутко отреагировали на гибель Анны Жук. Все просто шокированы из-за случившегося. Многие не могут сдержать своих слез, говоря о том, каким замечательным человеком была Анна.

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