Взрывы и пожар в Рязани: Генштаб ВСУ подтвердил атаку и раскрыл последствия

Российский НПЗ в Рязани, который атаковали Силы обороны Украины входит в четверку крупнейших НПЗ России, производящий дизельное и реактивное топливо.

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Генштаб подтвердил повторное поражение нефтеперерабатывающего завода в Рязани / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, соцсети

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В Генштабе подтвердили повторное поражение НПЗ в российской Рязани

В результате атаки зафиксированы взрывы и пожар

Силы обороны Украины повторно нанесли удары по объектам Рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая обеспечивает российскую армию, и по передовому пункту управления оккупантов в районе поселка Коренево Курской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного разведывательного управления МО Украины повторно атаковали объекты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входящей в четверку крупнейших НПЗ РФ и производящей дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1. В результате удара зафиксированы взрывы и пожар.

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Кроме того, ракетные войска нанесли удар по передовому пункту управления (оперативной группе Тихоокеанского флота) в районе Коренево Курской области.

"Результаты и масштабы повреждений уточняются. Боевая работа по пунктам управления врага и важных объектах, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров, будет продолжаться", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 26 января в Рязани, что в стране-агрессоре России прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Как пишут росСМИ, в результате удара на территории НПЗ снова возник пожар. Это уже вторая атака на этот завод за последние двое суток. Ситуацию успел прокомментировать губернатор Павел Малков.

Главный редактор портала Defence Express Олег Катков прокомментировал перспективы новых ударов по аэродромам, на которых базируются стратегические бомбардировщики РФ, атакующие мирные города Украины.

Разведчики успешно ударили FPV-дронами по позициям российской армии в Теткино Курской области. Удалось уничтожить важное спутниковое оборудование. Об этом сообщили в ГУР.

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Что известно о Рязанском НПЗ Завод введен в эксплуатацию в октябре 1960 года. Предприятие находится под контролем "Роснефти". Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется. Максимально возможный объем обработки НПЗ 17-18 миллионов тонн нефти, пишет Википедия.

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