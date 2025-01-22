Успешный удар: разведчики уничтожили важное спутниковое оборудование РФ - детали

Кратко:
- Разведчики ударили по позициям россиян в Курской области
- Там находилось важное спутниковое оборудование
- По позициям работали FPV-дроны
Разведчики успешно ударили FPV-дронами по позициям российской армии в Теткино Курской области. Удалось уничтожить важное спутниковое оборудование. Об этом сообщили в ГУР.
Отмечается, что бойцы ГУР МО Украины 17 января в районе населенного пункта Теткино обнаружили вражескую позицию, где находилось важное спутниковое оборудование.
"По позициям оккупантов начали работать FPV-дроны. Украинские дроны поразили российские спутниковые устройства Ямал-401, Ямал-402 и Ямал-300К, которые работают в Ка-диапазоне частот", - говорится в сообщении.
В ГУР также добавили, что огневое поражение нанесено в частности по укрытию с личным составом вражеского расчета.
Удар ГУР по позициям оккупантов - видео:
Удары по армии РФ - что известно
Как сообщал Главред, в трамвайном депо "Ручьи" города Санкт-Петербург страны-агрессора РФ, в субботу, 18 января, был уничтожен локомотив 3M62У. Уничтоженный локомотив использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии.
Также известно, что 18 января Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно поразили важную точку для армии оккупантов. Под удар попала база Роснефти, что в населенном пункте Людиново Калужской области России.
Кроме того, в оккупированном РФ районе Запорожской области Силы обороны поразили местоположение российских захватчиков.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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