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Прилет по базе россиян: партизаны раскрыли детали мощного удара на юге

Алексей Тесля
16 января 2025, 15:57
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Удар нанесен по расположению российских оккупационных войск в подвале трехэтажного дома.
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Уничтожено место расположения оккупантов РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/gnilayachereha

Важно:

  • Силы обороны поразили место расположения российских захватчиков
  • Удар по россиянам нанесли ночью

В оккупированном РФ районе Запорожской области Силы обороны поразили место расположения российских захватчиков.

О последствиях удара по оккупантам РФ в Васильевке сообщает Telegram-канал мелитопольского партизанского движения сопротивления "Гнила черешня".

видео дня

"Ничего не происходит, просто минус расположение российских оккупационных войск в подвале трехэтажного капитального здания. Продолжение следует", – говорится в сообщении.

Судя по всему, удар по россиянам произошел ночью, когда оккупанты отдыхали в месте расположения.

В результате взрыва уничтожено помещение, где располагались российские оккупанты.

Смотрите видео - нанесен удар по расположению россиян:

Screenshot
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Украина резко сократила число дальнобойных ударов по РФ. Украина придерживает дальнобойные ракеты на случай, если попадутся очень лакомые цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

Как сообщал Главред, Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву. Лондон имеет больше крылатых ракет SCАLP/Storm Shadow, чем Париж.

Больше новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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