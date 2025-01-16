Прилет по базе россиян: партизаны раскрыли детали мощного удара на юге

Важно:
- Силы обороны поразили место расположения российских захватчиков
- Удар по россиянам нанесли ночью
В оккупированном РФ районе Запорожской области Силы обороны поразили место расположения российских захватчиков.
О последствиях удара по оккупантам РФ в Васильевке сообщает Telegram-канал мелитопольского партизанского движения сопротивления "Гнила черешня".
"Ничего не происходит, просто минус расположение российских оккупационных войск в подвале трехэтажного капитального здания. Продолжение следует", – говорится в сообщении.
Судя по всему, удар по россиянам произошел ночью, когда оккупанты отдыхали в месте расположения.
В результате взрыва уничтожено помещение, где располагались российские оккупанты.
Смотрите видео - нанесен удар по расположению россиян:
Ранее сообщалось о том, что Украина резко сократила число дальнобойных ударов по РФ. Украина придерживает дальнобойные ракеты на случай, если попадутся очень лакомые цели.
Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.
Как сообщал Главред, Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву. Лондон имеет больше крылатых ракет SCАLP/Storm Shadow, чем Париж.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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