Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

Олег Жданов считает, что до конца 2025 года Украина будет воевать с переменным успехом.

https://glavred.info/ukraine/ne-v-2025-godu-polkovnik-skazal-kogda-nachnutsya-mirnye-peregovory-10633469.html Ссылка скопирована

Когда начнутся мирные переговоры / Коллаж: Главред, фото: Главред, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Украина может пойти на конструктивные переговоры и они могут начаться в 2026 году. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Он считает, что до конца 2025 года Украина будет воевать с переменным успехом, улучшая переговорную позицию.

Также полковник отмечает, что Британия, как и Франция рассматривают возможность отправить в Украину своих миротворцев.

видео дня

"И им было бы не всё равно, под чьим флагом разрабатывать наши полезные ископаемые. Владимир Александрович попробовал заинтересовать Трампа нашими полезными ископаемыми, но, судя по отношениям, сложившимся между Путиным и Трампом, последнему наплевать, какой флаг будет развеваться над карьером, где он будет рыть литий и бурить сланцевый газ – российский или украинский. Он будет работать при любой власти. А вот европейцам было бы удобнее, чтобы развевался украинский флаг над литиевым или урановым карьером. В этом вся разница", - сказал Жданов.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней, однако почти никто не думает, что он сможет это сделать - особенно россияне.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский очертил методы давления, которые президент США Дональд Трамп может использовать в отношении российского диктатора Владимира Путина. В частности, он предложил ввести всеобъемлющие санкции против России и передать Украине все необходимое оружие для противостояния агрессору.

Впоследствии Дональда Трамп призвал Россию и лично российского диктатора и военного преступника Владимира Путина прекратить полномасштабную войну в Украине. Он пригрозил наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам.

Другие новости:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред