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Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

Ангелина Подвысоцкая
24 января 2025, 01:30
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Олег Жданов считает, что до конца 2025 года Украина будет воевать с переменным успехом.
Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры
Когда начнутся мирные переговоры / Коллаж: Главред, фото: Главред, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Украина может пойти на конструктивные переговоры и они могут начаться в 2026 году. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Он считает, что до конца 2025 года Украина будет воевать с переменным успехом, улучшая переговорную позицию.

Также полковник отмечает, что Британия, как и Франция рассматривают возможность отправить в Украину своих миротворцев.

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"И им было бы не всё равно, под чьим флагом разрабатывать наши полезные ископаемые. Владимир Александрович попробовал заинтересовать Трампа нашими полезными ископаемыми, но, судя по отношениям, сложившимся между Путиным и Трампом, последнему наплевать, какой флаг будет развеваться над карьером, где он будет рыть литий и бурить сланцевый газ – российский или украинский. Он будет работать при любой власти. А вот европейцам было бы удобнее, чтобы развевался украинский флаг над литиевым или урановым карьером. В этом вся разница", - сказал Жданов.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней, однако почти никто не думает, что он сможет это сделать - особенно россияне.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский очертил методы давления, которые президент США Дональд Трамп может использовать в отношении российского диктатора Владимира Путина. В частности, он предложил ввести всеобъемлющие санкции против России и передать Украине все необходимое оружие для противостояния агрессору.

Впоследствии Дональда Трамп призвал Россию и лично российского диктатора и военного преступника Владимира Путина прекратить полномасштабную войну в Украине. Он пригрозил наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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