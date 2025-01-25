Энергетический кризис в Приднестровье: Зеленский и Санду сделали важное заявление

Украина может отправить специалистов для обслуживания Молдовской ГРЭС, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский встретился с Майей Санду / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Зеленский и Санду осудили прекращение поставок российского газа в ПМР

Украина может отправить специалистов для обслуживания Молдовской ГРЭС

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду после переговоров в Киеве выступили с осуждением прекращения поставок российского газа в Приднестровье и подтвердили способность двух стран обеспечить энергообеспечение региона, сообщает Офис президента Украины в субботу.

"Решительно осудили преднамеренное прекращение Российской Федерацией поставок газа в Приднестровский регион Республики Молдова, что вызвало гуманитарный кризис", - сообщает Офис президента Украины.

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Стороны подтвердили свою приверженность и способность обеспечить срочные и конкретные решения для удовлетворения энергетических потребностей жителей Приднестровского региона, предотвращения дальнейшей эскалации кризиса и восстановления базовых услуг, говорится в заявлении.

Украина может отправить специалистов для обслуживания Молдовской ГРЭС, которая находится на левом берегу Днестра, заявил Зеленский во время пресс-конференции.

"Мы готовы предоставить уголь, который есть у нас, и, кстати, Приднестровье об этом знает... Если им нужно - мы отправим команду наших людей, которые на этой станции будут все делать очень быстро", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что в Приднестровье увеличили время отключений электроэнергии. Жителей так называемого Приднестровья призвали экономно потреблять электроэнергию, использовать печки и твердотопливные котлы для отопления домов.

Напомним, эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар рассказал, что Кремль фактически наказывает своего же вассала - приднестровский режим. Потому что основное потребление газа приходится именно на эту территорию - около 2 миллиардов кубометров в год, тогда как правобережье потребляет около 1 миллиарда и полностью обеспечено газом.

Как писал Главред, кремлевский диктатор пообещал Словакии, что российский "Газпром" найдет альтернативные пути поставок законтрактованного газа в Словакию после завершения транзита через Украину.

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Приднестровская Молдавская Республика Приднестровская Молдавская Республика – самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы. Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и русскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов при участии русских.

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