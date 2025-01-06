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Света не будет по 8 часов: в Приднестровье увеличили время отключений электроэнергии

Марина Фурман
6 января 2025, 20:27
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Жителей так называемого Приднестровья призвали экономно потреблять электроэнергию, использовать печки и твердотопливные котлы для отопления домов.
Приднестровье, свет
В непризнанном Приднестровье будут выключать свет дважды в сутки по 4 часа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Коротко:

  • В непризнанном Приднестровье ввели отключение света
  • Детские сады работают только в первой половине дня
  • Жителей призвали экономно потреблять электроэнергию

С 7 января в непризнанном Приднестровье выключать электроэнергию будут дважды в сутки по 4 часа. Об этом заявили в Telegram-канале фактической власти региона.

В сообщении говорится, что причиной пересмотра графика стал дисбаланс потребления и выработки энергоресурса.

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"Объемов вырабатываемой энергии не хватает на покрытие потребления. Новый режим поставки электроэнергии позволит довести уровень энергопотребления до того, который могут обеспечить объекты генерации. Кроме того, это позволит снизить аварийность сетей", - объясняет "власть".

В дополнение жителей региона призвали экономно потреблять электроэнергию.

"Для снижения нагрузки на сети всем, у кого есть альтернативные источники питания, необходимо переключиться на их использование. Печи, твердотопливные и жидкотопливные котлы должны стать основным источником тепла в частных домах. Наличие электрического генератора также поможет поддержать баланс потребления.", - добавили в заявлении.

Кроме того, местные Telegram-каналы пишут, что с 8 января очередные детсады Тирасполя переходят на сокращенный график работы, а в школах продлили зимние каникулы.

Известно, что дети смогут находиться в саду с 8:00 до 14:00.

В то же время фактическая власть непризнанного Приднестровья утешает жителей и уверяет, что энергетический кризис закончится.

"Все это закончится. Однозначно. У меня даже сомнений нет. Но для этого нужно время", - подчеркнул Вадим Красносельский.

Как известно, с 1 января Приднестровье перестало получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

приднестровье
Что известно о так называемом Приднестровье / Инфографика Главред

Транзит газа из России через Украину - последние новости по теме

Как писал Главред, с 1 января Украина официально остановила транзит российского природного газа через свою территорию в страны Европейского Союза и Молдову. Украина долгое время заявляла о намерении прекратить транзит российского газа, однако реализовать это удалось лишь после завершения 31 декабря 2024 года пятилетнего соглашения, заключенного в 2019 году.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал остановку транзита газа из РФ. Он отметил, что превращение энергоносителей в оружие лишило Россию доступа к наиболее выгодному рынку - Европе.

Издание Bloomberg сообщало, что украинские газопроводы, одни из крупнейших в мире, могут стать потенциальной целью для ракетных атак со стороны РФ. За почти три года полномасштабной войны они оставались невредимыми, поскольку по ним осуществлялся транзит российского газа.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

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Контракт на транзит газа между Россией и Украиной

30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина - Россия - Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

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