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В непризнанном Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть: реакция ГУР

Руслана Заклинская
5 апреля 2024, 21:32
В результате взрыва незначительные повреждения якобы получила радиолокационная станция.
В непризнанном Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть: реакция ГУР
В "ПМР" жалуются на атаку неизвестного БПЛА / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, "Первый Приднестровский телеканал", УНИАН

В пятницу, 5 апреля, в непризнанном Приднестровье на территории воинской части произошел взрыв. Военный объект атаковал неизвестный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили местные пропагандисты с телеканала "Первый Приднестровский".

Пропагандисты сообщают, что около 14:35 дрон-камикадзе прилетел на территорию воинской части министерства обороны "ПМР", регионе, который Молдова признает как временно оккупированную территорию. Взрыв прогремел в Рыбницком районе - за 6 км от приднестровско-украинской границей. Однако в так называемом министерстве обороны Приднестровья пока не обвиняют Украину.

В результате взрыва повреждения якобы получила радиолокационная станция. На опубликованных фотографиях видно небольшую и неглубокую воронку в земле, что свидетельствует о незначительном объеме повреждений.

видео дня

"Целью стала радиолокационная станция, которая получила незначительные повреждения, но обошлось без пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Реакция ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина не имеет никакого отношения к упомянутому событию. Он подчеркнул в комментарии "Суспільному", что Украина "не тратила бы ценные дроны, для подобных мелких провокаций".

"В целом, можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом, якобы подготовки ПМР к атаке на Одессу. Они сеют панику и организовывают провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем", - отметил Юсов.

Приднестровская Молдавская Республика

Приднестровская Молдавская Республика - самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которую международное сообщество признает частью Молдовы.

Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и российскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов при участии российской армии.

Взрывы в Приднестровье - атака на воинскую часть

Напомним, 17 марта в непризнанной "Приднестровской молдавской республике", контролируемой РФ, пожаловались на атаку дрона на воинскую часть. В результате инцидента сгорел вертолет.

Аналитики Института изучения войны считают, что за атакой беспилотников 17 марта в непризнанном Приднестровье стоит Россия с целью дестабилизировать ситуацию в Молдове. При этом бывший "председатель Верховного совета" Приднестровья Александр Щерба заявил об "украинских отпечатках", однако причастность Украины считается маловероятной.

В непризнанном Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть: реакция ГУР
Инфографика: Главред

Кроме этого, в непризнанном Приднестровье 28 февраля "депутаты" обратились в Совет Федерации и Госдуму России, а также к другим международным организациям с просьбой о защите от давления Молдовы, ссылаясь на "экономическую блокаду". Они также обратились к участникам международного процесса в формате 5+2, в который входит Украина.

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беспилотник Приднестровье ПМР атака дронов
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