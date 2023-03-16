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"Я девочка-припевочка": Путин эпично опозорился перед российскими олигархами

16 марта 2023, 17:22
Российский диктатор внезапно заговорил пропагандистской частушкой о любви к Ленину.
Владимир Путин
Владимир Путин опозорился перед российскими олигархами / Фото: сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин жестко опозорился во время встречи с российскими олигархами. Он сказал слова о любви к Ленину и назвал себя "девочкой-припевочкой". Видео уже разлетелось в Сети.

Это произошло сразу после того, как один из участников встречи задал Путину вопрос о возможности внедрения рекламных технологий для развития бизнеса, которые позволили бы предпринимателям стать новым видом медиа.

Однако неожиданно Путин начал говорить о "девочке-припевочке".

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"Я девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю", — сказал Путин.

После этого он признался, что вообще не понял о чем говорит гость, но добавил, что поддерживает его.

Владимир Путин
Владимир Путин опозорился перед российскими олигархами / скриншот из видео

Историк и бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Россия за год войны обломала свои зубы об Украину. По его словам, для РФ 2022 год полностью провальным. Он отмечает, что для Украины это год, когда мы устояли. Также Вятрович отметил, что это был переломный год и для Украины, и для России, и для мира.

Также историк убежден, что проигрыш может означать для Путина даже его физическую ликвидацию. Поэтому глава Кремля пытается сформировать свою "ось зла" с привлечением еще нескольких стран, а в худшем для себя случае может даже пожертвовать суверенитетом, ресурсами или самостоятельностью РФ в обмен на помощь Китая в войне.

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