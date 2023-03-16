"Провальный год для Путина": Россия просто сломала зубы об Украину - Вятрович

По словам Вятровича, это был переломный год и для Украины, и для России, и для всего мира.

Война в Украине / pixabay, УНИАН

Историк и бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на Главреде заявил, что Россия за год войны обломала свои зубы об Украину.

По его словам, для РФ 2022 годы полностью провальным.

"2022 год – это не только год, когда все были шокированы полномасштабным вторжением, но и когда мы освобождали оккупированные территории, когда все общество засвидетельствовало свою способность мобилизоваться. Украинцы показали, что все могут взять в руки оружие, чтобы защищать свой край. Ведь в первые дни очень часто тероборона, сформированная не из военных, принимала на себя наибольшую нагрузку на Киевщине, Сумщине и Черниговщине. Этим мы удивили мир. Приятно удивили себя. И этим мы очень неприятно удивили Россию. Зато для России это был абсолютно провальный год. Он показал, что все ее амбиции на глобальную роль в мире, которые опирались на легенду о "второй армии мира", просто лопнули. Все то, на что претендовала Россия, с начала 2000-х годов намекая, что в случае чего она может показать свои супер-пупер мышцы, лопнуло. Оказалось, что эти "мышцы" очень дряхлые, поэтому Россия просто сломала зубы об Украину", - говорит Вятрович.

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Он отмечает, что для Украины это год, когда мы устояли.

"И это чрезвычайно важно. Год такого масштабного противостояния против таких огромных сил – это то, на что мало кто рассчитывал в мире, это то, на что точно не рассчитывал Путин. А понимание того, что мы можем побеждать, теперь придает нам силы и воодушевляет", - отметил Вятрович.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Также Вятрович отметил, что это был переломный год и для Украины, и для России, и для мира.

"Для свободного демократического мира 2022 год стал годом пробуждения. Война в Украине стала шокотерапией, которая показала, что мир все-таки еще может проснуться, объединиться и вспомнить те ценности, ради которых он создавался, объединял свои усилия во Второй мировой войне. Расчет Путина на то, что демократический Запад рассыплется и спокойно проглотит его агрессию, совершенно не оправдался. Сейчас демократический Запад взбодряется, переосмысливает свои представления о будущем, политике, геополитике, военной политике, вооружается и понимает, что демократия все-таки должна быть с зубами", - добавил он.

Ранее Вятрович заявил, что вероятность окончания войны в этом году невелика. Она может затянуться на несколько лет, как это было на Донбассе. Однако он добавил, что очень часто срабатывают иррациональные факторы, и какое-то громкое поражение РФ может запустить неожиданные необратимые процессы.

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что наступление России "сдувается", ВСУ могут перехватить инициативу на поле боя. Наступление войск РФ на линии Сватово-Кременная в Луганской области и в направлении Бахмута в Донецкой области постепенно подходит к кульминации, считают аналитики.

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