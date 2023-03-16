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Рациональных оснований того, что война закончится в 2023 году нет - Вятрович

16 марта 2023, 13:44
Владимир Вятрович считает, что лучше рассчитывать на то, что эта война может быть длительной.
ВСУ, Вятрович
Вятрович не верит, что война закончится в 2023 году / УНИАН, 93-я ОМБр

Вероятность того, что война закончится в этом году невелика. Она может затянуться на несколько лет, как это было на Донбассе, считает историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Во время чата на Главреде он отметил, что лучше рассчитывать на то, что эта война может быть длительной, а, следовательно, рассчитывать на это свои внутренние ресурсы, а не надеяться, что война вот-вот закончится.

"Я бы хотел быть оптимистом и сказать, что война, наверное, в 2023 году закончится, но рациональных оснований нет. Не вижу оснований говорить, что уже в 2023 году ресурсы Российской Федерации иссякнут, или вдруг Украина получит какой-то такой колоссальный ресурс от Запада, который станет основанием для перелома в этой войне", - отметил Вятрович.

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Кто такой Владимир Вятрович

Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва.

Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Также он подчеркнул, что очень часто срабатывают иррациональные факторы, и какое-то громкое поражение РФ может запустить неожиданные необратимые процессы.

"Так, например, 20 февраля 2014 года мы еще даже представить себе не могли, что вдруг Янукович сбежит из Киева. Такие совершенно неожиданные вещи бывают в истории, их невозможно предугадать. Но тот, кто рассчитывает только на них, вряд ли выиграет. Тому же, кто рассчитывает, что надо концентрированно и рационально использовать свои ресурсы длительное время, бог может подарить возможность гораздо более быстрой победы", - подытожил нардеп.

Ситуация на фронте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким. Все увидят, что к Украине нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом.

Также Подоляк заявил, что в этом году должны состояться ключевые события в войне, однако важно сохранить неожиданность для противника. Поэтому сейчас нужно ограничить обсуждение будущих контрнаступлений Вооруженных сил Украины, чтобы минимизировать возможные риски.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них. Политик заявил, что поддерживает президента Владимира Зеленского, чтобы он был в "лучшей ситуации для проведения этих переговоров".

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Вятрович
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