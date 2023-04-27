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Вручение повестки с кулаками: в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданского

Алёна Воронина
27 апреля 2023, 19:07 обновлено 27 апреля, 19:23
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В военкомате прокомментировали инцидент и заявили, якобы мужчина "начал вести себя провокационно, когда увидел военных".
В Черкассах избили гражданского во время вручения повестки
В Черкассах избили гражданского во время вручения повестки/ скрин

В Черкассах разгорелся скандал из-за избиения гражданского работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, новое название военкоматов). В сети было обнародовано видео, автор которого утверждает, что военные избили мужчину после того, как пытались вручить ему повестку.

На видео видно, как мужчины в военной форме общаются с гражданским. Но уже через несколько секунд возникает драка. В видеоролике точно не видно, кто кого ударил первым, однако обнародованные кадры показывают, что после начала драки один из мужчин в форме ударил гражданского в голову. Другие держали гражданского за руки, а когда он упал на землю, то получил еще один удар ногой в голову.

В пресс-службе областной полиции в комментарии для ТСН.uа рассказали, что такой инцидент действительно произошел в Черкасской области. Правоохранители зарегистрировали два заявления о происшествии – от обеих сторон конфликта. Полиция провела проверку и направила собранные материалы по инциденту в Государственное бюро расследований.

видео дня

В полиции не дали прямого ответа, что именно стало причиной конфликта, однако не исключили варианта, что это могло произойти из-за вручения повестки.

В Черкассах избили гражданского во время вручения повестки
В Черкассах избили гражданского во время вручения повестки/ скрин

Смотрите видео инцидента с избиением гражданского в Черкассах:

Объяснение инцидента от ТЦК

В ТЦК прокомментировали ситуацию и заявили, якобы гражданский "начал вести себя провокационно", когда увидел военных при исполнении служебных обязанностей.

"Во время оповещения населения в рамках общей мобилизации представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки обратили внимание на мужчину, который начал себя вести провокационно, когда увидел военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. Гражданин начал оскорблять военнослужащих, угрожать физической расправой и применил физическую силу к одному из военнослужащих", – говорится в публикации ТЦК в Facebook.

Там добавили, что гражданина задержали. Военнослужащие ТЦК и СП вызвали на место происшествия представителей Национальной полиции. Полицейские по прибытии отобрали объяснения у участников инцидента.

При этом в ТЦК утверждают, якобы кусок видео, где гражданского бьют в лицо, был вырван из контекста, и что на ситуацию нужно смотреть шире.

Однако была назначена служебная проверка, а с военными, которые были замешаны в инциденте, провели дополнительные разъяснительные мероприятия относительно порядка работы и соблюдения норм законодательства, отметили в ТЦК.

Реакция главы Черкасской ОВА

Ситуацию прокомментировал также глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. Он заявил, что не одобряет поведение ни гражданского, ни военных.

"Мобилизация – это не карательное мероприятие, не чья-то прихоть. Это жизненная необходимость для нашего государства во время войны с российскими оккупантами. Это то, что нужно для нашей Победы! За нее шаг за шагом борются реальные люди в реальных боях за нашу страну. Имеет ли право гражданский пренебрежительно относиться к военному при исполнении служебных обязанностей, даже если он вручает уведомление? ответ: НЕТ: Имеет ли право военный реагировать так, как мы видели на видео? Мой ответ: НЕТ", – написал Табурец в Telegram.

Он подчеркнул, что в ТЦК уже проводится служебная проверка, также ситуацией занимаются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Днепре разгорелся скандал после того, как владелица одного из элитных ресторанов препятствовала работе работников ТЦК. Женщина поссорилась с военными из ТЦК и не позволила им проверять документы посетителей заведения.

Вручение повесток в Украине

Ранее адвокат Андрей Новак пояснил, какие причины законно позволяют не прийти в Центр комплектования (военкомат), когда у человека уже повестка на руках. Среди таких причин, в частности: состояние здоровья самого гражданина (например, он тяжело заболел, сломал руку или ногу и т.д.); смерть близкого родственника; необходимость ухода за больными женой, родителями или родителями жены; стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, которая не позволяет вовремя прибыть в центр комплектования; сдача экзаменов в высших учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. КМУ разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации. Теперь военкоматы имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на воинском учете.

В Офисе президента Украины объяснили, будут ли в Украине раздавать электронные повестки. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что сейчас в Украине нет необходимости вводить электронные повестки.

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