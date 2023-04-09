На Киевщине тракторист подорвался на мине врагов: рядом обнаружили еще 13

Трактор, говорят спасатели, наехал на противотанковую мину и взорвался. Водитель, 34-летний мужчина, был госпитализирован с телесными повреждениями.

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Трактор и взрыв / коллаж фото ГСЧС и Richard Wiseman / flickr.com

В минувшую субботу, 8 апреля, на территории Киевщины трактор подорвался на противотанковой мине. Об этом сообщили сотрудники ГСЧС.

Полиция призывает граждан не посещать леса на деоккупированных территориях и избегать лесных и полевых дорог из-за возможного наличия неразорванных снарядов в этих местах.

По данным ГСЧС, днем на пульт дежурного поступил сигнал о подрыве трактора МТЗ-80, который передвигался по полю в пределах сел Русановка и Светильня. При прибытии на место происшествия спасители установили, что трактор наехал на противотанковую мину и взорвался. Водитель, 34-летний мужчина, был госпитализирован с телесными повреждениями.

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Техника получила сильные механические повреждения, а на месте происшествия и прилегающей к ней территории работает пиротехническая группа. По данным полиции, рядом с местом взрыва обнаружено еще 13 мин, поиски которых продолжаются. ГСЧС сообщает, что им предстоит обезвредить еще шесть пиротехнических мин.

Напомним, ранее в Попаснянском районе Луганской области, возле села Вовчеяровка, во время полевых работ трактор подорвался на мине.

Как писали местные чиновники, трактор, который принадлежал частному предприятию, подорвался во время дискования поля.

39-летний тракторист, находившийся за рулем, получил ранения и был госпитализирован.

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