УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты в глубокой обороне: ВСУ перехватили инициативу на фронте – Зеленский

Алексей Тесля
11 августа 2023, 19:47 обновлено 11 августа, 19:53
67
Президент признал, что усталость наших героев объективна после 17 месяцев войны.
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский оценил ход боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Офис президента

Украина перехватила и сохраняет инициативу в войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы перехватили и сохраняем инициативу в этой войне. Украинские шаги имеют значение. Наши шаги с вами. Шаги всего народа Украины. Каждого и каждой из вас", - подчеркнул он, выступая в пятницу в Киеве на Украинском молодежном форуме. Видео опубликовал Офис президента.

Зеленский признал, что "усталость наших героев объективна – более 17 месяцев полномасштабной войны".

видео дня

"Но именно эта усталость и станет основой свободы и независимости Украины. Усталость не только тех, кто сейчас на передовой. Когда ты защищаешь свободу, когда ты помогаешь обороне, когда ты сражаешься, когда ты соревнуешься, когда ты работаешь, когда ты учишься. И все это ради государства, и это твоя усталость, и это твоя добродетель, и это твое достижение - свидетельство, что тебя не одолеть", - сказал президент.

"Каким бы ни был террор, сколько бы раз не звучала сирена в Украине, чем бы ни угрожали нам оккупационные войска, все равно мы добавляем силы Украины. И именно поэтому оккупант в обороне, в глухой защите, и именно поэтому от Украины мир ежедневно ожидает побед, пусть маленьких", - отметил он.

По словам Зеленского, "сейчас День молодежи в Украине – это не 24 часа. И это не дата только в августе. Это каждый день. Ибо война – это время, когда каждый день нужен".

Он пожелал всем собравшимся "достойной усталости". "И я желаю вам результата в жизни. Мощного результата. Ибо ваша жизнь – это и есть жизнь Украины", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский назвал единственный дипломатический путь окончания войны. Он заявил о том, что предложенная им Формула мира является важной платформой не только для справедливого окончания войны, которую развязала Россия против Украины.

Напомним, Зеленский ранее заявил, что главная задача сейчас - увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на ВСУ, отметил президент.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о сроках завершения войны. Он заявил, что "мы будем хранить высочайший темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей".

Больше новостей:

Владимир Зеленский война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Оккупанты в глубокой обороне: ВСУ перехватили инициативу на фронте – Зеленский

Оккупанты в глубокой обороне: ВСУ перехватили инициативу на фронте – Зеленский

19:47 Украина
Украину накрывает 10-градусная холодина: в каких регионах будут лить дожди

Украину накрывает 10-градусная холодина: в каких регионах будут лить дожди

19:00 Синоптик
ВСУ захватили инициативу и атакуют на нескольких направлениях - Генштаб Эстонии

ВСУ захватили инициативу и атакуют на нескольких направлениях - Генштаб Эстонии

18:36 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:47

Оккупанты в глубокой обороне: ВСУ перехватили инициативу на фронте – Зеленский

19:45

В Украине резко поменялись цены на крупу, которая есть на каждой кухне

19:26

Как хранить лук чтобы не сгнил: надежный способ сохранить лук в квартире

19:10

У российского командования большие проблемы на поле боямнение

19:00

Украину накрывает 10-градусная холодина: в каких регионах будут лить дожди

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
18:51

Анджелина Джоли и Брэд Питт закончили судиться по поводу развода - СМИ

18:44

Более двух часов медики боролись за его жизнь: ракета РФ убила 8-летнего Володю

18:36

ВСУ захватили инициативу и атакуют на нескольких направлениях - Генштаб Эстонии

17:51

"Влад Яма тоже будет на концерте?": Бабкину досталось на орехи в Сети за концерт в Майами

Реклама
17:48

Украинский актер, поддерживающий ВСУ, переметнулся в Россию и открыл свою школу

17:43

"Мир вздрогнул": Медведев нафантазировал о "кровавом сале" и капитуляции Украины

17:38

Что надо освещать на Медовый Спас: собираем корзину в церковь

17:33

Квиткова судится с Добрыниным: что случилось

17:32

Фирму жены Розенблата обвинили в отмывании средств на БпЛА для Минобороны - СМИ

17:28

Незаслуженно забытый рецепт из СССР: частый гость на столах наших бабушек

17:22

Атак БПЛА на Москву может стать еще больше: в ГУР сделали предупреждение

17:06

Сыну Инны и Тимура Мирошниченко нужна операция

16:44

Враг ударил Кинжалами по Франковщине: в ВСУ назвали цель ракетной атаки РФ

16:36

Божественная благозвучность: древние украинские имена женщин, о которых мы забыли

16:18

Головоломка для самых внимательных: надо угадать животное всего за 10 секунд

Реклама
16:06

Можно ли совмещать кофе и какао: как ощутить ошеломительную сладость со вкусом

15:57

Что сделать 13 августа, чтобы день был удачным и счастливым: приметы и запреты

15:46

Вопросы решают без РФ: страны Юга увидели слабость диктатора Путина – экспертВидео

15:34

Можно ли стричь волосы родным: неожиданный ответ для тех, кто об этом не думал

15:20

"Требуют общаться на украинском": Алхим обозвала украинцев из западных областей

14:54

ВСУ прорываются на двух направлениях: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

14:35

"Увольняем всех областных "военкомов": Зеленский провел спецзаседание СНБО

14:34

ВСУ – о ситуации под Купянском: обстановка тяжелая, но армия держит контроль

14:01

Российская ракета убила ребенка: тяжелые последствия удара по Ивано-ФранковскуФото

13:54

Ракеты на 300 и БПЛА на 800 км помогут ВСУ, когда Крым станет островом – МаломужВидео

12:59

"ВСУ совершили чудо": в Пентагоне удивлены, что армия Украины загнала россиян в оборону

12:41

Украине надо наносить удары по РФ, но ее распад не нужен США и КНР – ЗагороднийВидео

12:35

Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке: привычка, которая обрекает на беды

12:20

"Россия вымаливает переговоры": у Зеленского раскрыли, чего именно хочет Кремль

12:17

РФ ударила по многоэтажке в Херсоне: в больнице умер один из пострадавших

11:47

По всему миру активно развивается "зеленый" майнинг – криптоинвестор Сергей Тронь актуально

11:39

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет

11:37

Гороскоп на завтра 12 августа 2023: Раку – куча дел, Льву – великий день

11:27

Как определить характер женщины по любимым цветам

11:03

В Москве прогремел взрыв: над столицей агрессора России пролетел БПЛАВидео

Реклама
10:48

Оккупанты России на энергоблоке Запорожской АЭС устроили инцидент – Энергоатом

10:38

"Вагнер" присоединится к армии Беларуси: в разведке предупредили об угрозе на границах НАТО

10:04

В Киеве, Виннице, Хмельницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

09:47

Подоляк вынес предупреждение России: взрывов станет больше, БПЛА будут бить

09:44

Наступил переломный этап: мы контролируем логистику врагамнение

09:41

"Заразительный смех": какие знаки зодиака обладают лучшим чувством юмора

09:33

Германия готова передать Украине ракеты Taurus, но есть важный нюанс - Der Spiegel

08:48

"Наступил перелом": Маломуж заявил, что ВСУ готовы к широкомасштабному наступлениюВидео

08:05

Столб огня и клубы дыма были видны за километры: под Москвой вспыхнул мощный пожарВидео

07:57

"Горячо": оккупанты пошли в наступление и несут большие потери - Генштаб

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять