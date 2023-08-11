Оккупанты в глубокой обороне: ВСУ перехватили инициативу на фронте – Зеленский

Президент признал, что усталость наших героев объективна после 17 месяцев войны.

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Владимир Зеленский оценил ход боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Офис президента

Украина перехватила и сохраняет инициативу в войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы перехватили и сохраняем инициативу в этой войне. Украинские шаги имеют значение. Наши шаги с вами. Шаги всего народа Украины. Каждого и каждой из вас", - подчеркнул он, выступая в пятницу в Киеве на Украинском молодежном форуме. Видео опубликовал Офис президента.

Зеленский признал, что "усталость наших героев объективна – более 17 месяцев полномасштабной войны".

видео дня

"Но именно эта усталость и станет основой свободы и независимости Украины. Усталость не только тех, кто сейчас на передовой. Когда ты защищаешь свободу, когда ты помогаешь обороне, когда ты сражаешься, когда ты соревнуешься, когда ты работаешь, когда ты учишься. И все это ради государства, и это твоя усталость, и это твоя добродетель, и это твое достижение - свидетельство, что тебя не одолеть", - сказал президент.

"Каким бы ни был террор, сколько бы раз не звучала сирена в Украине, чем бы ни угрожали нам оккупационные войска, все равно мы добавляем силы Украины. И именно поэтому оккупант в обороне, в глухой защите, и именно поэтому от Украины мир ежедневно ожидает побед, пусть маленьких", - отметил он.

По словам Зеленского, "сейчас День молодежи в Украине – это не 24 часа. И это не дата только в августе. Это каждый день. Ибо война – это время, когда каждый день нужен".

Он пожелал всем собравшимся "достойной усталости". "И я желаю вам результата в жизни. Мощного результата. Ибо ваша жизнь – это и есть жизнь Украины", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский назвал единственный дипломатический путь окончания войны. Он заявил о том, что предложенная им Формула мира является важной платформой не только для справедливого окончания войны, которую развязала Россия против Украины.

Напомним, Зеленский ранее заявил, что главная задача сейчас - увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на ВСУ, отметил президент.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о сроках завершения войны. Он заявил, что "мы будем хранить высочайший темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей".

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