"Готовим больше конкретики": F-16 будут в украинском небе - Зеленский

Главная задача сейчас - увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на ВСУ, отметил президент.

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Зеленский заявил, что F-16 будут в украинском небе / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, president.gov.ua, US Air Force

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще больше средств противовоздушной обороны. Кроме того, армия Украины должна иметь современные истребители, чтобы защитить мирных жителей от ударов российских ракет. Об этом глава государства сказал во время своего вечернего видеообращения.

"Задача у всех в Украине одна – увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать Украину", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил Германию за передачу двух систем "Петриот" и отметил, что власть максимально старается, чтобы у наших защитников неба было больше систем ПВО и ракеты к ним.

видео дня

"На всю нашу территорию нужно значительно больше систем ПВО, чем есть сейчас. Шаг за шагом мы превращаем это "значительно больше" в конкретные возможности наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших мобильных огневых бригад. Готовим и больше конкретики относительно современных истребителей для наших воинов: не сомневаюсь, F-16 будут у нас в небе", - подчеркнул украинский гарант.

Передача Украине самолетов F-16

Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Он сообщил, что Байден одобрил тренировку украинских пилотов на F-16.

Как отметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Украина получит F-16 до конца 2023 года. В то же время он подчеркнул, что самолеты не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Поставки самолетов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо для ВСУ.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что самолеты F-16 - не панацея от ракет РФ. По его словам, нашему государству нужны не только самолеты F-16, но и специальная ракетная программа с радиусом и дальностью поражения ракет от 500 до 1000 километров.

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