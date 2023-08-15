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Авария самолета Л-39 в РФ: "самоликвидировался" полковник, командир учебной авиабазы

Алёна Воронина
15 августа 2023, 16:58 обновлено 15 августа, 16:59
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Российский полковник с еще одним членом экипажа шли на посадку, но не смогли "вписаться" в полосу и в конце концов врезались в башню радиосвязи.
Российский самолет Л-39, погибший российский полковник Вадим Гуров
В РФ в самолете разбился полковник, командир учебной авиабазы/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Telegram

В стране-агрессоре России в понедельник, 14 августа, во время планового учебно-тренировочного полета разбился самолет Л-39. Через день после этого стали известны подробности крушения воздушного судна. Как оказалось, в самолете находились полковник Вадим Гуров и старший летный инструктор Михаил Липаткин.

Гуров, который был командиром учебной авиационной базы Майкопа (Республика Адыгея), погиб на месте происшествия. Другой член экипажа – старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин – находится в госпитале с травмами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что российский самолет потерпел крушение во время тренировочного полета неподалеку от аэродрома в Краснодарском крае. Воздушное судно заходило на посадку, но экипаж не смог "вписаться" в посадочную полосу и в конце концов врезался в башню радиосвязи.

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Гибель Гурова подтвердил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram. Он отмечает, что Гуров на протяжении многих лет возглавлял воинскую часть Майкопского гарнизона, воевал в Сирии, а также участвовал в полномасштабном вторжении страны-агрессора России в Украину.

Ранее сообщалось, что 12 августа вражеский самолет Су-30 разбился в РФ, экипаж погиб. Воздушное судно упало в Калининградской области. В РФ говорят, якобы самолет разбился во время учебно-тренировочного полета в безлюдной местности.

Также ранее сообщалось, что в России плюхнулся в море штурмовик Су-25. Россияне стояли и снимали на видео, как падает российский штурмовик. Пилот штурмовика Су-25 погиб. Позже установили личность пилота Су-25, который разбился в Азовском море. Как сообщил OSINT-расследователь Иракли Комахидзе, погибшим оказался 27-летний Тимур Хисматуллин из Татарстана. Оккупант за более чем неделю до гибели отпраздновал день рождения.

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