"От взрывов дом дрожал": очевидцы рассказали об атаке РФ на Днепр

Пострадали три человека, есть повреждения и разрушения жилых домов, спорткомплекса и магазинов. Люди чувствовали, как дома дрожали.

https://glavred.info/ukraine/ot-vzryvov-azh-dom-drozhal-ochevidcy-rasskazali-ob-atake-rf-na-dnepr-10493398.html Ссылка скопирована

Очевидцы рассказали об атаке РФ на Днепр/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА, скрин

В результате ракетной атаки российских оккупантов на Днепр в ночь на 15 августа получил серьезные повреждения спортивный комплекс, также были повреждены жилые дома и магазины. Три человека пострадали.

Местные жители рассказали, что во время ракетного удара было очень страшно, над домами был слышен свист ракеты, а потом у людей под ногами трясся пол. Показания очевидцев собрал Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

"В 04:20 были очень сильные взрывы, дом аж дрожал. Я поняла, что это где-то рядом и что это серьезно. Испугалась очень сильно", – рассказала местная жительница.

видео дня

Другой житель Днепра рассказал, что многоэтажка, в которой он живет, аж затряслась.

"Страшное. Летела ракета и свистела, еще такого не было. А это такой свист, прямо над домом летело. И сразу воронка большая. У нас в доме всё задрожало – окна, стекла, пол", – рассказал местный житель.

Очевидцы рассказали о ракетной атаке РФ на Днепр/ скрин

Смотрите видео с рассказом очевидцев о ракетном ударе по Днепру:

Последствия удара оккупантов по Днепру

Больше всего от атаки российских захватчиков пострадал спортивный комплекс, основные разрушения пришлись на бассейн, рассказал директор департамента жилищного хозяйства городского совета Владислав Грицай.

"Основной удар принял на себя спорткомплекс, а именно – бассейн. В жилых домах разрушения незначительные – вылетело четыре окна в двух домах, и продолжаем сейчас обследовать кровли в этих домах. Что касается нежилых помещений, то пострадал ряд магазинов – в них вылетели окна", – сообщил Грицай.

Также известно, что был удар по промышленному предприятию в Днепре.

Пострадали три человека

В Днепропетровской ОВА утром 15 августа сообщили, что в результате удара РФ по промышленному предприятию в Днепре было двое пострадавших.

"Ранены 2 человека. 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести. Пожар в общей сложности охватил более 800 кв м. Его локализовали. Спасибо спасателям за слаженную работу", – сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Позже первый заместитель начальника Днепропетровской ОВА Владимир Орлов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки по Днепру возросло до трех человек.

Ракетный удар РФ по Украине в ночь на 15 августа

В ночь на 15 августа российские оккупанты массово ударили по Украине. РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком, Запорожье, Славянске.

В результате атаки по Луцку погибли три человека, еще несколько пострадавших в больнице. В Днепре два человека пострадали: 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, 70-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Во Львове четыре человека получают медицинскую помощь.

После этого в Воздушных силах сообщили особенности ночной атаки РФ. Силы ПВО сбили 16 из 24 ракет. Не удалось сбить Х-22, атакующие по баллистической траектории. Оккупанты используют изменение маршрута, чтобы запутать ПВО.

Читайте также: