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Элиты в РФ сменят Путина и его команду по одной причине – Жданов

Алёна Воронина
15 августа 2023, 12:58 обновлено 15 августа, 12:58
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Запад предлагает РФ сменить вождя и команду, но остаться с тоталитарным режимом. Элиты могут согласиться, ведь понимают, что с Путиным они в глухой изоляции.
Олег Жданов, Владимир Путин
Элиты в РФ сменят Путина и его команду по одной причине/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Российские элиты могут свергнуть диктатора Владимира Путина и его команду, ведь видят, что с ним страна-агрессор Россия остается в глухой изоляции. Ограничения, которые очень остро почувствовали на себе элиты в РФ, им не нравятся.

Появляется всё больше информации, что спецслужбы России ведут тайные переговоры с представителями Запада. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Ежедневно всё больше и больше появляется информации о сепаратных переговорах, которые ведутся представителями российского истеблишмента с представителями Запада. Например, встречаются главы спецслужб, тот же директор ЦРУ с Нарышкиным, то есть со Службой внешней разведки России, такова мировая практика – говорить через спецслужбы", – отмечает Жданов.

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Он подчеркнул, что сам факт проведения таких переговоров свидетельствует о том, что российская элита колеблется.

"Российская элита понимает, что с Путиным она останется в глухой изоляции, даже если будет строить "серые" схемы, пытаясь обходить санкции, но она точно не поедет в ближайшие годы на Лазурный берег, не выйдет на своей яхте в море, не посидит на своей вилле и не воспользуется своим кипрским или швейцарским счетом", – сказал военный эксперт.

По его словам, Запад предлагает элите страны-агрессора России остаться с тоталитарным режимом, но заменить вождя и команду.

"С уходом Путина новая российская политическая элита может начать выстраивать отношения с Западом с чистого листа, на что западные страны и давят", – отметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Могут ли в РФ свергнуть Путина

Ранее сообщалось, что России грозит новый военный мятеж, в разведке знают фамилию лидера. В стране-агрессоре России есть немало политических фигур, которые намерены обеспечить себе будущее после ухода Путина, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

Также ранее журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat описал перспективы РФ на ближайшие полгода. Через полгода главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин либо "будет мертв", либо в России "произойдет второй переворот", говорит Грозев.

В Госдепе США отметили, что пока Путин правит РФ, трибунал вряд ли возможен. Если арест Путина и произойдет, то это будет, когда глава Кремля уже не будет президентом. В Госдепе отметили, что национальные суды не могут преодолеть иммунитет главы государства.

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