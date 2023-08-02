России грозит новый военный мятеж, в разведке знают фамилию лидера – ГУР

В стране-агрессоре России есть немало политических фигур, которые намерены обеспечить себе будущее после ухода Путина, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

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Конфлиты в окружении Путина будут только нарастать - Юсов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

В верхушке страны-оккупанта России множество конфликтов, в том числе и в окружении директора Кремля Владимира Путина. Их количество будет только нарастать. Возможен новый военный мятеж, причем в украинской военной разведке имеют представления относительно того, кто станет лидером бунта. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российскую верхушку сотрясают конфликты. Мятеж Пригожина – лишь верхушка айсберга, ситуация будет только накаляться.

"Есть много конфликтов внутри российских и путинских даже элит, и они, конечно, будут только нарастать. То, что мы увидели из истории Пригожина – это определенная верхушка айсберга. Внутри там также очень много интересных процессов", - считает Юсов.

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Также он намекнул, что в России будет еще один мятеж, а военная разведка имеет представления о том, кто конкретно станет лидером бунта.

"Но если мы сейчас назовем какую-то конкретную фамилию, то мы можем помешать подготовке этого прекрасного проекта и можем помешать воплощению его в жизнь. Поэтому пусть готовятся. Действительно, у умирающей империи есть немало желающих обеспечить себе будущее уже в постпутинской РФ — или в том, что от нее останется", - подчеркнул Андрей Юсов.

"Будут лететь на территорию этой страны"

Кроме того, представитель ГУР, комментируя еще одну атаку беспилотников в центре Москвы, сказал, что подобные инциденты будут продолжаться до тех пор, пока российские оккупационные войска не прекратят войну и не покинут все захваченные территории Украины.

"Именно это и является причиной всех других проблем, которые в последнее время постигли путинскую экономику, инфраструктуру, российскую территорию и все, что на ней находится и связано с войной против Украины. Конечно, это будет продолжаться, пока россияне не покинут территорию Украины и не восстановят украинский суверенитет по состоянию на 1991. Главную причину жители Московии должны понимать: эта беда и беды, которые будут лететь на территорию этой страны, связана с прямым следствием ужасной кровавой преступной войны, развязавшей их государство", - подчеркнул Андрей Юсов.

Кремль опасается переворота в России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что агрессору России грозит военный переворот. По мнению чиновника, новый бунт может возглавить бывший командующий 58-й оккупационной армии РФ генерал Попов. Ранее он был предводителем захватчиков на Запорожском направлении, его отстранили от должности в связи с критикой министра обороны оккупантов Шойгу и главы Генштаба Герасимова.

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о позоре оккупантов России на войне против Украины и сообщил, что его боевики пока не будут воевать на территории украинского государства и намерены оставаться в Беларуси. Как сказал Пригожин, наемники будут ждать, когда появится возможность "проявить себя на полную".

Журналисты оппозиционного издания The Moscow Times со ссылкой на свои источники рассказали, что Кремль стал прятать Путина. В частности, теперь администрация с опозданием сообщает детали поездок Путина в регионы РФ. По данным MT, в кремлевской верхушке боятся переворота, а ФСБ стала контролировать всех, кто может пойти на подобные действия.

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