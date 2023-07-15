РФ грозит военный переворот: у Зеленского назвали, кто может поднять мятеж

Михаил Подоляк спрогнозировал, кто может перехватить власть в РФ.

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Михаил Подоляк не исключил мятеж в РФ против Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Демарш российского генерала Ивана Попова (с позывным "Спартак"), который поплатился должностью командующего 58-й армией, свидетельствует о том, что в РФ может случиться новый бунт, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"На самом деле, это абсолютно позитивный процесс: все, что мы могли предполагать с вами: что там внутри масса конфликтов, нет единства, монолитности, … все готовы друг другу кинжал в спину всадить… И вот поповский демарш сейчас ... говорит о том, что эрозия абсолютна уже. Она перерастает в такой знаете уже язвенную, внутреннюю болезнь внутриполитической элиты. А эти все процессы будут только быстро-быстро набирать обороты. Этого будет много. В какой-то момент или армия, или структурные группы перехватят власть в России", – подчеркнул он в интервью Юлии Латыниной.

При этом представитель ОП не исключает, что во главе нового бунта в РФ может встать и сам отстраненный от должности Попов.

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"Путин не является переговорщиком сейчас между российскими элитами и глобальными элитами. … Сейчас Путин оказался пустым. И нет ничего из того, что создавало ощущение мощного государства, вообще ничего. И есть отдельные субъекты, которые видят, что к ним относятся несправедливо. И они обозлены. Эта обозленность может быть реализована не через бунт одиночки, а бунт небольшой, но хорошо милитарно обученной группы. Попов (внутренне я понимаю, что не факт, что это будет Попов) может пойти на это", – добавил Подоляк.

Ранее Марат Гельман заявил о том, что чеченская армия может пойти на Москву. По его словам, результат пригожинского мятежа - все люди, которые казались Путину самыми близкими и лояльными, теперь под подозрением.

Напомним, Гельман сделал прогноз о будущем РФ. По его мнению, глава Кремля Владимир Путин создаст подобие опричнины, чтобы справиться с нарастающим недовольством правящего класса в РФ.

Ранее Гельман анонсировал ключевые события на фронте осенью. Он убежден, что это может быть связано с поставками в Украину западного оружия.

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