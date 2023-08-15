Хочет выслужиться перед Путиным: Кадыров отправил боевиков на фронт в Украину - разведка

10 августа Рамзан Кадыров расхвалил находящийся на участке Орехов в Запорожской области чеченский батальон "Восток Ахмат".

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Рамзан Кадыров хочет выслужиться перед Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправляет свои войска на фронт в Украину, чтобы заслужить себе репутацию у российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в свежем отчете британской разведки, опубликованном в Twitter Минобороны Великобритании.

10 августа Кадыров расхвалил находящийся на участке Орехов в Запорожской области чеченский батальон "Восток Ахмат".

"В своих комментариях Кадыров подчеркнул постоянную роль одного из главных чеченских подразделений в этом ключевом районе. "Восток" официально переходит в командование 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, действовавшую в районе села Роботино", — говорится в сообщении.

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Британские разведчики добавляют, что кадыровские подразделения составляют относительно небольшой, но заметный военный компонент российских сил в Украине.

"Вероятно, Кадыров усиленно рекламирует роль своих подразделений, отчасти для того, чтобы улучшить свою репутацию как лояльного Путину", — резюмировали в британской разведке.

Свежи отчет британской разведки / twitter.com/DefenceHQ

Как сообщал Главред, ранее Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля, писал, что российский диктатор Владимир Путин хочет отдать под контроль главы Чечни Белгородскую, Курскую и Брянскую области России.

Также ранее ходили слухи, что Рамзан Кадыров болен. У него на руке был замечен медицинский прибор.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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