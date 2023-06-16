'Войну проиграешь и в Украине, и в РФ': в Сети узнали о ссоре Путина и Патрушева

Хозяин Кремля якобы хочет отдать приграничные Белгородскую, Курскую и Брянскую области под контроль боевиков Кадырова. Патрушев категорически против.

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Путин и Патрушев поругались из-за Кадырова - Генерал СВР / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Совбез РФ

Несколько дней назад российский диктатор Владимир Путин сильно разошелся во мнениях с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Причина в том, что хозяин Кремля хочет отдать под контроль главы Чечни и его боевиков Белгородскую, Курскую и Брянскую области России. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, во время совещания с представителями руководства силового блока Путин поделился своими планами привлечь чеченских боевиков Рамзана Кадырова для борьбы с "диверсантами" в Белгородской области. Против этого решения резко выступил Николай Патрушев. Он сказал, что ситуацию можно взять под контроль, не привлекая "кадыровцев".

"Патрушев считает, что "кадыровцы" не ограничатся "защитой границы" и значительно повлияют на криминогенную ситуацию в области, на что президент заявил, что он не только не опасается подобного поворота событий, но и сам предложит Кадырову взять под контроль "лакомые куски", и если его бойцы стабилизируют ситуацию на границе в Белгородской области, то в последствии получит контроль над регионом и в мирное время, а вообще у него (Путина) в планах отдать и приграничные Курскую и Брянскую области под контроль бойцов Кадырова", - говорится в сообщении.

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Генерал СВР утверждает, что Патрушев был категорически против такого плана Путина.

"В конечном итоге Патрушев сказал Путину, что это абсурд просить чеченцев, чтобы они защищали русских от украинцев, передавая при этом Кадырову на откуп русские земли с русскими людьми. Президент сказал, что всё решил окончательно и уже не советуется, а ставит перед фактом. На что Патрушев сказал прямым текстом: "Так ты войну проиграешь не только в Украине, но и в России", - отметили на канале.

Генерал СВР сообщил также, что Патрушев якобы решил не бездействовать, и в ближайшее время произойдет "цепь интересных событий, которые являются следствием этой размолвки".

Отметим, 15 июня чеченский диктатор Рамзан Кадыров сообщил, что батальон "Запад-Ахмат" приступил к охране Белгородской области от "диверсантов".

Ранее Генерал СВР писал, что в Кремле не исключают потерю всех оккупированных территорий Украины, включая аннексированный Крым. Также под угрозой и некоторые регионы страны-агрессора РФ. На этом фоне между российским диктатором Владимиром Путиным и секретарем Совбеза страны-агрессра РФ Николаем Патрушевым произошла ссора.

Также сообщалось, что Путин якобы рассматривает вариант провокации техногенной катастрофы на Курской АЭС, чтобы мобилизировать российское общество.

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