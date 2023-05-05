УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Не надо было начинать операцию": в Сети рассказали о большой ссоре Патрушева и Путина

Анна Ярославская
5 мая 2023, 10:12 обновлено 5 мая, 10:19
112
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев якобы обвинил диктатора Владимира Путина в глупых решениях, которые привели к нынешнему кризису.
Патрушев, Путин, военные РФ
Патрушев и Путин провели встречу с силовиками и якобы поругались / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Совбез РФ

В Кремле не исключают потерю всех оккупированных территорий Украины, включая аннексированный Крым. Также под угрозой и некоторые регионы страны-агрессора РФ. На этом фоне между российским диктатором Владимиром Путиным и секретарем Совбеза страны-агрессра РФ Николаем Патрушевым произошла ссора. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

По данным канала, 4 мая Путин провел консультации с представителями руководства силового и военного блоков. Президенту РФ сообщили, что до 9 мая вряд ли удастся получить полный контроль над Бахмутом.

"На вялые доводы военных не успел отреагировать явно расстроенный президент, как инициативу перехватил Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, который, взяв слово, жестко отчитал военное руководство. Патрушев пообещал, что лично заставит ответить всех, кто раздает обещания впустую. На угрозы секретаря Совбеза военные отреагировали мрачным видом и в итоге признали напрямую, что Артемовск (Бахмут) если и смогут полностью взять под контроль, то только во второй половине мая", - говорится в сообщении.

видео дня

Патрушев также якобы заявил, что, по его мнению, "ситуация на фронте близка к катастрофе".

"Секретарь Совбеза обратился к Путину с рядом претензий, упрекнув президента в том, что несмотря на все предупреждения и предложенные возможности по стабилизации ситуации на фронте, глава государства отказался действовать разумно и принял самые глупые решения, допустив нынешний кризис. Патрушев сказал, что ещё год назад надо было сосредоточиться на удержании захваченных на тот момент территорий Луганской и Донецкой областей Украины и укреплять оборону Крыма. Далее, практически цитата секретаря Совбеза: "А ещё лучше - вообще не надо было начинать операцию!", - сообщил генерал СВР.

Также, по данным канала, Патрушев потребовал честной оценки у военного руководства, насколько велика возможность потерять контроль над всеми захваченными территориями, включая Крым.

"Представители военного руководства подтвердили такую возможность, после чего секретарь Совбеза сказал, что по его мнению, будет частично потерян контроль как над границей с Украиной, так и над пятью приграничными с Украиной областями (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской), на годы. Путин выслушал Патрушева, закрыл совещание. Это не первый, но один из самых серьёзных споров президента с секретарем Совбеза, который случился при свидетелях", - резюмировали на канале.

Контрнаступление ВСУ

Американский телеканал СNN сообщал, что страна-агрессор РФ не готова к контрнаступательной операции Сил обороны Украины. Журналисты отметили, что Москва cейчас находится на стадии "драки в баре перед закрытием".

В Белом доме заявляли, что Россия провалила свое наступление на Бахмут. Оккупационные войска понесли огромные потери. За последние пять месяцев было ликвидировано около 20 тысяч российских солдат.

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников и буквально обматерил руководство российской регулярной армии. По его словам, нехватка боеприпасов достигает у боевиков 70%.

Другие новости:

новости России Владимир Путин Николай Патрушев война России и Украины
Реклама

Главное за день

Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал о том, что в России решили слить Путина

Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал о том, что в России решили слить Путина

10:18 Эксклюзивы
Секретные мирные инициативы Ватикана: Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ

Секретные мирные инициативы Ватикана: Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ

09:20 Мир
В России отменят большинство парадов к 9 мая, прикрывшись ударом БПЛА по Кремлю – ISW

В России отменят большинство парадов к 9 мая, прикрывшись ударом БПЛА по Кремлю – ISW

08:54 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:27

Астрологи раскрыли тайну: названы 5 знаков зодиака, которые всегда говорят правду в лицо

10:23

Евровидение-2023: букмекеры серьезно опустили Украину после первой репетиции TVORCHI в ЛиверпулеВидео

10:18

Олег Жданов: Удар по Кремлю – сигнал о том, что в России решили слить ПутинаЭксклюзив

10:12

"Не надо было начинать операцию": в Сети рассказали о большой ссоре Патрушева и Путина

10:08

Для части украинцев сделали новые правила получения пенсий: кто попал под переменыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:45

Резкий взлет цен и угроза "блэкаута": в Украине повышают тарифы на электроэнергию

09:42

"Си Цзиньпин призвал военных быть готовыми": в США назвали два сценария Китая по Тайваню

09:20

Секретные мирные инициативы Ватикана: Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ

08:54

В России отменят большинство парадов к 9 мая, прикрывшись ударом БПЛА по Кремлю – ISWВидео

Реклама
08:35

"Палача Мариуполя" Мизинцева назначили заместителем командира наемников Пригожина

08:22

Китай подыграл РФ: хочет вместе с Москвой "урегулировать" войну в Украине

08:19

Украина не может стоять за этой атакой на Кремльмнение

08:01

Гороскоп на сегодня 5 мая 2023: Ракам будет туго с финансами, а Девам пора на отдыхВидео

07:47

США сделали "все возможное": в Белом доме озвучили заявление о подготовке ВСУ к контрнаступлению

07:32

"Шойгу, Герасимов - твари": Пригожин взбесился и показал "гору" трупов "вагнеровцев"Видео

07:09

В боях за Украину погиб отец двоих детей из Волыни: он пошел на фронт добровольцем

06:38

Ночью в Днепре были слышны взрывы: что известно на данный момент

06:07

Почему атака на Кремль выглядит как инсценировкамнение

05:00

Чем подстричь траву в домашних условиях: 4 лучших инструмента для дачника

04:00

"Будет много жертв": РФ готовит жесткие теракты - таролог

Реклама
03:20

Самый удачный рецепт: блины никогда не прилипнут к сковороде - добавляем 2 капли секретной жидкостиВидео

03:00

Эксперт рассказал, как ВСУ могут бороться с русской артиллериейВидео

02:33

Неистовая головоломка: только люди с впечатляющим IQ могут найти инопланетянина на свадебном фото

02:02

"Да, ее заклинило!": Волочкову подняли на смех за фото на Мальдивах

01:32

"У россиян сейчас большой депрессняк": Свитан объяснил, зачем РФ может ударить по БанковойВидео

01:05

Контурный боб – потрясающая стрижка 2023, которая может стать изюминкой каждой женщины летом

00:51

Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делатьВидео

00:30

Мусиенко рассказал, насколько преимущество РФ в воздухе является критическим для УкраиныВидео

00:16

Что нужно сделать 6 мая, чтобы кошки счастье в дом принесли: приметы и что нельзя делатьВидео

04 мая, четверг
23:33

В Воздушных силах ВСУ рассказали, от чего у российских пилотов трясутся коленкиВидео

23:20

"Люблю": Оля Полякова публично обратилась к украинскому героюВидео

23:17

Женщина кормила своим грудным молоком родную внучку: как такое получилось

23:07

Потерял управление: в центре Киева сбили BayraktarВидео

22:26

Частично потерял зрение: такого президента Владимира Зеленского в очках еще не виделиВидео

22:23

Все в дыму и огне, люди с иконами молятся прямо на улице: в РФ сильнейший пожар охватил целое село

22:06

"Готовят большой разгром": астролог назвала 4 города Украины, которым угрожает большая опасностьВидео

21:11

Взрывы в Киеве: беспилотник сбили прямо над Майданом Независимости - начался пожарВидео

21:04

"Оставлю должность министра и поеду жить в село": Кулеба рассказал о планах после победы УкраиныВидео

20:49

В Турции на саммите случилась мощная драка между депутатами Украины и россиянамиВидео

20:25

"Мы были в шаге от ядерного удара": Путин дважды чуть не отдал приказ об ударе по Украине - эксперт

Реклама
19:57

РФ приписала Америке атаку на Кремль: в разведке США уверены, что Путин не применит ядерное оружиеВидео

19:55

Вся сияет: Елена Зеленская в шикарном наряде приехала на коронацию Чарльза IIIВидео

19:41

Украина могла ударить по Кремлю, но это сделали другие: Свитан - о сценариях атакиВидео

19:27

Сергей Стерненко. Удар по Кремлю перепугал россиян, Украина возьмет БелгородВидеоблоги

19:20

Основная версия удара по Кремлюмнение

19:04

"Ожидаем кое-что": Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУВидео

18:40

Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно за 10 секунд найти астронома

18:29

В Украине могут исчезнуть паспорта-книжечки: Рада рассмотрит вопрос

18:29

Разведенного Жадана застукали с популярной певицей, гуляющих "за ручку"

18:00

Никакой ядерки не будетмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять