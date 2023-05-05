"Не надо было начинать операцию": в Сети рассказали о большой ссоре Патрушева и Путина

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев якобы обвинил диктатора Владимира Путина в глупых решениях, которые привели к нынешнему кризису.

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Патрушев и Путин провели встречу с силовиками и якобы поругались / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Совбез РФ

В Кремле не исключают потерю всех оккупированных территорий Украины, включая аннексированный Крым. Также под угрозой и некоторые регионы страны-агрессора РФ. На этом фоне между российским диктатором Владимиром Путиным и секретарем Совбеза страны-агрессра РФ Николаем Патрушевым произошла ссора. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

По данным канала, 4 мая Путин провел консультации с представителями руководства силового и военного блоков. Президенту РФ сообщили, что до 9 мая вряд ли удастся получить полный контроль над Бахмутом.

"На вялые доводы военных не успел отреагировать явно расстроенный президент, как инициативу перехватил Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, который, взяв слово, жестко отчитал военное руководство. Патрушев пообещал, что лично заставит ответить всех, кто раздает обещания впустую. На угрозы секретаря Совбеза военные отреагировали мрачным видом и в итоге признали напрямую, что Артемовск (Бахмут) если и смогут полностью взять под контроль, то только во второй половине мая", - говорится в сообщении.

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Патрушев также якобы заявил, что, по его мнению, "ситуация на фронте близка к катастрофе".

"Секретарь Совбеза обратился к Путину с рядом претензий, упрекнув президента в том, что несмотря на все предупреждения и предложенные возможности по стабилизации ситуации на фронте, глава государства отказался действовать разумно и принял самые глупые решения, допустив нынешний кризис. Патрушев сказал, что ещё год назад надо было сосредоточиться на удержании захваченных на тот момент территорий Луганской и Донецкой областей Украины и укреплять оборону Крыма. Далее, практически цитата секретаря Совбеза: "А ещё лучше - вообще не надо было начинать операцию!", - сообщил генерал СВР.

Также, по данным канала, Патрушев потребовал честной оценки у военного руководства, насколько велика возможность потерять контроль над всеми захваченными территориями, включая Крым.

"Представители военного руководства подтвердили такую возможность, после чего секретарь Совбеза сказал, что по его мнению, будет частично потерян контроль как над границей с Украиной, так и над пятью приграничными с Украиной областями (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской), на годы. Путин выслушал Патрушева, закрыл совещание. Это не первый, но один из самых серьёзных споров президента с секретарем Совбеза, который случился при свидетелях", - резюмировали на канале.

Контрнаступление ВСУ

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