Резиновые церкви Руси: в РФ сделали надувной полевой храм для оккупантов

Как бахвалятся священнослужители РПЦ - тем, что храм будет разворачиваться на базе небольшого грузового автомобиля.

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В стране-агрессоре придумали сделать надувной храм / коллаж Главред, скриншоты из видео

В стране-агрессоре России недавно закончился форум "Армия-2023" презентовали довольно странное устройство ‒ надувной полевой храм.

Известно, что так называемый полевой храм представляет из себя палатку 4 на 4 метра, в которой якобы сможет разместиться взвод солдат.

"Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. До 10 минут можно ее развернуть, накачать. Составлять чуть больше — минут 15", — сказал один из авторов этого пропагандистского проекта, иерей РПЦ Борис Гришин.

Далее он начал бахвалиться тем, что храм будет разворачиваться на базе небольшого грузового автомобиля, в котором есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет и два спальных места, предназначенных для водителя и священника.

"Это экспериментальный образец, который не тестировался в зоне боевых действий", — подытожил священник путинской церкви.

Напомним, ранее сообщалось о том, чтобы уберечь свои боевые самолеты от очередной "бавовны", русские оккупанты идут на отчаянные меры. Как пишут российские пропагандистские СМИ, Саратовская епархия РПЦ передала икону Николая Чудотворца на авиабазу "Энгельс".

Руководство местной авиационной дивизии армии оккупантов поблагодарило РПЦ за "ценный подарок" и даже побахвалилось − мол, с передачей иконы "враги нашего государства будут разбиты".

До того скандальный протоиерей Российской православной церкви Андрей Ткачев сделал сексистское заявление о том, что якобы женщины "не должны управлять жизнью". По его словам, "за жизнь отвечают мужчины".

"Это ужасно, это не их занятие! Женщина не создана управлять жизнью. Она создана варить кашу, вешать занавески и быть счастливой", – сказал Ткачев.

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