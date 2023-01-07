Православное ПВО: на базу Энгельс РПЦ привезла икону от "бавовны"

РПЦ и Саратовская епархия передали икону Николая Чудотворца на авиабазу в Энгельс, надеясь, что "священное ПВО" спасет от "хлопка".

Православное ПВО: на базу Энгельс РПЦ привезло икону от "бавовны" / скриншот из видео / Maxar Technologies

Чтобы уберечь свои боевые самолеты от очередной "бавовны", русские оккупанты идут на отчаянные меры. Как пишут российские пропагандистские СМИ, Саратовская епархия РПЦ передали икону Николая Чудотворца на авиабазу "Энгельс".

"Наши доблестные воины-авиаторы с начала специальной военной операции защищают суверенитет нашего могущественного государства и выполняют стратегические задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. Эта икона будет способствовать поднятию боевого духа военнослужащих авиационной дивизии", — отметил местный чиновник Виталий Шустов.

Руководство местной авиационной дивизии армии оккупантов поблагодарило РПЦ за "ценный подарок" и даже побахвалилось − мол, с передачей иконы "враги нашего государства будут разбиты".

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

29 декабря утром Telegram-канал Mash сообщил, что в Саратовской области РФ прогремели новые взрывы в районе военной авиабазы Энгельс.

"Жители Энгельса сообщают о взрывах в районе аэродрома. Слышна воздушная тревога. Предположительно, сработали системы ПВО", - говорится в сообщении.

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