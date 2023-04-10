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"Должны варить кашу": священник РПЦ заявил, что женщины "не должны управлять своей жизнью"

Алёна Воронина
10 апреля 2023, 21:55 обновлено 10 апреля, 22:11
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По мнению скандального протоиерея, сбежавшего из Украины в РФ, женщины должны лишь "варить кашу, вешать занавески и быть счастливыми".
Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев
Священник РПЦ оскандалился заявлением, что женщины "не должны управлять своей жизнью" / скрин

Скандальный протоиерей Российской православной церкви Андрей Ткачев сделал сексистское заявление о том, что якобы женщины "не должны управлять жизнью". По его словам, "за жизнь отвечают мужчины".

Священник, который сбежал из Киева в Москву после Революции Достоинства, считает, будто женщины созданы лишь для того, чтобы "варить кашу, вешать занавески и быть счастливыми". Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-каналах.

По его словам, женщины якобы "должны отстраниться от управления жизнью, а мужчины должны занять их место". Скандальный священник считает, будто бы слишком много женщин управляют своей жизнью.

видео дня

"Это ужасно, это не их занятие! Женщина не создана управлять жизнью. Она создана варить кашу, вешать занавески и быть счастливой", – сказал Ткачев.

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев
Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев/ скрин

Избиение военного в церкви Хмельницкого

В городе Хмельницкий в церкви УПЦ ПМ 2 апреля священники набросились на украинского военнослужащего, избили его и выбросили из храма за "неудобный вопрос". Защитник пришел в храм, чтобы спросить верующих, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они прекратили ходить в церкви МП. За это священники набросились на него.

Пострадавший военный рассказал подробности инцидента. Он сообщил, что представители церкви избивали его и душили. Он отметил, что его бросили головой о плитку и он не мог дышать. А когда приехала полиция, то полицейские написали протокол на самого военного, обвинив его в мелком хулиганстве.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – "Хулиганство". Однако на следующий день стало известно, что он сбежал, поэтому повестку о вызове на допрос к следователю правоохранители вручили его родителям.

Как следствие инцидента Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком, где священник избил украинского военного, разрывает связи с Московским патриархатом и переходит в Православную церковь Украины. Так решила община, которая собрала подписи за переход и получила ключи от храма.

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