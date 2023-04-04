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Избиение военного в Хмельницком: священник УПЦ МП по-тихому смылся с Украины

4 апреля 2023, 19:43
В ближайшее время правоохранители объявят подозреваемого священника УПЦ МП в розыск.
Священники набросились на военного в церкви Хмельницкого
Подозреваемый священник УПЦ МП сбежал из Украины / скриншот

Скандал с избиением украинского защитника Артура Ананьева в церкви УПЦ МП в Хмельницком набирает обороты. Священнику Игорю Слободяну, который был одним из самых активных участников драки, сообщили о подозрении по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – "Хулиганство". Однако на следующий день стало известно, что он сбежал, поэтому повестку о вызове на допрос к следователю правоохранители вручили его родителям. Об этом рассказал депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин.

"Тот поп, который поднял руку на нашего защитника-воина, ему вчера Национальная полиция подозрение объявила. А сегодня стало известно, что он уже сбежал из Украины. По крайней мере из города Хмельницкий. И вручили эту повестку к следователю его родителям", - сказал Василишин.

Депутат Хмельницкого городского совета добавил, что в ближайшее время правоохранители объявят его в розыск.

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Избиение военного в храме

Утром 2 апреля в храм пришел украинский военный Артур Ананьев, которого возмутило то, что служба до сих пор проводится на русском языке. Он обратился к прихожанам с вопросом: "Сколько еще нужно смертей украинских бойцов, чтобы люди прекратили ходить в Московский патриархат". Однако ему начали отвечать пинками.

"Хотел достучаться до людей, чтобы они перестали молиться московским попам. Все вместе начали бить и душить", - рассказал Ананьев.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Он вместе с коренастыми юнцами набросился на украинского военного и они вместе пытались сбить украинского защитника с ног. Мужчину били, повалили, он сильно ударился головой о плитку.

"Диагноз у меня – закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга в легкой степени", - говорит военный.

После этого под храмом собралось более тысячи возмущенных людей.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что это избиение военного в храме должно стать аргументом для нардепов, чтобы проголосовать за запрет УПЦ МП.

Он добавил, что горсовет прекратит пользование УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины и будет инициировать подобные решения в областном и районном советах.

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УПЦ МП Хмельницкий
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