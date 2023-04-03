"Я готов его убить сам": в Хмельницком митрополит прокомментировал избиение военного священником

Собор, где избили украинского военного, переходит в Православную Церковь Украины.

Митрополит в Хмельницком осудил священника, избившего военного / коллаж скриншот из видео

В Хмельницком Свято-Покровский кафедральный собор, где накануне священник избил украинского военного, разрывает связи с Московским патриархатом и переходит в Православную церковь Украины. Так решила община, которая собрала подписи за переход и получила ключи от храма. Об этом сообщает ТСН.

Митрополит Антоний, священник которого избил военного Артура Ананьева, осудил поступок своего подчиненного и заявил, что даже "готов его убить".

"Конечно, осуждаю. Я готов убить его сам. Он подвел нас всех. Мы этого не хотели, мы совсем иначе", - сказал митрополит Антоний.

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Митрополит заявил о готовности перейти в украинскую церковь и добавил, что все его священники куда-то сбежали.

"Думали остаться в ПЦУ, попроситься, чтобы как-то с ними. Я то готов, я заберу свои вещи, а ведь они молчат, они убегали, я их ищу, давайте с вами решим. Я один остался, заложник", - рассказал митрополит.

Также сообщается, что в храме уже описывала имущество и ценные иконы специальная комиссия. Там также нашли доказательства причастности "русского мира", которые пророссийские священники не успели вывезти.

Избиение военного в храме

Утром 2 апреля в храм пришел украинский военный Артур Ананьев, которого возмутило то, что служба до сих пор проводится на русском языке. Он обратился к прихожанам с вопросом: "Сколько еще нужно смертей украинских бойцов, чтобы люди прекратили ходить в Московский патриархат". Однако ему начали отвечать пинками.

"Хотел достучаться до людей, чтобы они перестали молиться московским попам. Все вместе начали бить и душить", - рассказал Ананьев.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Он вместе с коренастыми мужчинами набросился на украинского военного и они вместе пытались сбить украинского защитника с ног. Мужчину били, повалили, он сильно ударился головой о плитку.

"Диагноз у меня - закрытая черепно - мозговая травма и ушиб головного мозга в легкой степени", - говорит военный.

После этого под храмом собралось более тысячи возмущенных людей.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что это избиение военного в храме должно стать аргументом для нардепов, чтобы проголосовать за запрет УПЦ МП.

Он добавил, что горсовет прекратит пользование УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины и будет инициировать подобные решения в областном и районном советах.

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