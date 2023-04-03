УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Я готов его убить сам": в Хмельницком митрополит прокомментировал избиение военного священником

3 апреля 2023, 22:33
Собор, где избили украинского военного, переходит в Православную Церковь Украины.
избиение военного в Хмельницком
Митрополит в Хмельницком осудил священника, избившего военного / коллаж скриншот из видео

В Хмельницком Свято-Покровский кафедральный собор, где накануне священник избил украинского военного, разрывает связи с Московским патриархатом и переходит в Православную церковь Украины. Так решила община, которая собрала подписи за переход и получила ключи от храма. Об этом сообщает ТСН.

Митрополит Антоний, священник которого избил военного Артура Ананьева, осудил поступок своего подчиненного и заявил, что даже "готов его убить".

"Конечно, осуждаю. Я готов убить его сам. Он подвел нас всех. Мы этого не хотели, мы совсем иначе", - сказал митрополит Антоний.

видео дня

Митрополит заявил о готовности перейти в украинскую церковь и добавил, что все его священники куда-то сбежали.

"Думали остаться в ПЦУ, попроситься, чтобы как-то с ними. Я то готов, я заберу свои вещи, а ведь они молчат, они убегали, я их ищу, давайте с вами решим. Я один остался, заложник", - рассказал митрополит.

Также сообщается, что в храме уже описывала имущество и ценные иконы специальная комиссия. Там также нашли доказательства причастности "русского мира", которые пророссийские священники не успели вывезти.

Избиение военного в храме

Утром 2 апреля в храм пришел украинский военный Артур Ананьев, которого возмутило то, что служба до сих пор проводится на русском языке. Он обратился к прихожанам с вопросом: "Сколько еще нужно смертей украинских бойцов, чтобы люди прекратили ходить в Московский патриархат". Однако ему начали отвечать пинками.

"Хотел достучаться до людей, чтобы они перестали молиться московским попам. Все вместе начали бить и душить", - рассказал Ананьев.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Он вместе с коренастыми мужчинами набросился на украинского военного и они вместе пытались сбить украинского защитника с ног. Мужчину били, повалили, он сильно ударился головой о плитку.

"Диагноз у меня - закрытая черепно - мозговая травма и ушиб головного мозга в легкой степени", - говорит военный.

После этого под храмом собралось более тысячи возмущенных людей.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что это избиение военного в храме должно стать аргументом для нардепов, чтобы проголосовать за запрет УПЦ МП.

Он добавил, что горсовет прекратит пользование УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины и будет инициировать подобные решения в областном и районном советах.

Другие новости:

война в Украине ВСУ УПЦ МП Хмельницкий вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:54

Мечтательная Хэлли Берри посветила крепкой грудью с бокалом шампанского в руках

22:47

Жданов предупредил о высокой вероятности подготовки массированной ракетной атаки со стороны РФВидео

22:44

Российского актера "парализовало" прямо на сцене: вызвали немедленно скоруюВидео

22:33

"Я готов его убить сам": в Хмельницком митрополит прокомментировал избиение военного священникомВидео

22:01

"Распад России будет "впечатляющим": Данилов озвучил сроки краха страны-агрессораВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:45

Курс доллара может резко обвалиться в апреле: аналитики озвучили сценарийВидео

21:21

"Я не испугался": после скандала в Карпатах мужчина резко извинился перед военнымиВидео

21:01

49-летняя Елена Мозговая показала подробное фото своего лица вблизи

20:43

США передают Украине мощную военную помощь: Кирби назвал срокиВидео

Реклама
19:41

Звезда сериала Викинги снялся голым в поддержку беременной жены после трех выкидышей

19:20

Путинская Россия прощается с тыломмнение

19:12

Война в Украине приближается к переломному моменту - BloombergВидео

18:53

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление пикап Mitsubishi L-200

18:40

"Криминальный клоун": Эйдман оценил шансы Пригожина заменить Путина в КремлеВидео

18:37

Злата Огневич честно призналась, кого бы теперь выбрала на шоу "Холостячка"

18:34

Как правильно стирать нижнее белье: золотые правила, которые должен знать каждый

18:19

"Пытаются прикрыть свои провалы": генерал Сырский о ситуации в БахмутеВидео

17:50

Принимает поздравления: Надю Дорофееву застукали с кольцом на безымянном пальце

17:35

Домашние яйца или магазинные: развеиваем мифы и выбираем лучшееВидео

17:34

Жизнь навсегда разрушилась: мужчина случайно женился на своей единокровной сестре

Реклама
17:24

Пятеро тяжелораненых: Украина вернула из российского плена еще 12 украинцевВидео

17:23

Что нужно делать для долголетия: названы пять самых главных привычек, которые добавят 10 лет жизни

17:02

В Украину несется жарища: синоптик назвал дату резкого потепления до +23Видео

16:49

Украина должна победить в войне, иначе вопрос ее вступления в НАТО не будет иметь значения – СтолтенбергВидео

16:24

"Едва стояла на ногах под алкоголем": известная певица устроила жуткий концерт и разозлила россиянВидео

16:06

"Подвал и ведро вместо туалета": Зеленский озвучил яркое пожелание диктатору ПутинуВидео

15:51

Оля Полякова ошеломила фанатов прыжком в купальнике в холодную водуВидео

15:51

Лорак по бартеру вывезла своего йога-инструктора в ДубайВидео

15:46

Цены на хлеб взвинтили: в Украине будут каждый месяц поднимать стоимость продуктаВидео

15:24

"ВСУ - скот. Езжай уже в свой Бахмут": в Карпатах мужчина набросился на военного на реабилитацииВидео

15:18

В Кабмине пояснили, будут ли украинцам вручать повестки через мессенджерыВидео

15:03

"Россияне еще могут уйти, иначе мы их уничтожим": Зеленский рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУВидео

15:03

"Пусть думает Россия": Зеленский прокомментировал подрыв пропагандиста Татарского

15:03

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

14:52

Раскрыт секрет настоящих пышных вареников: всего 1 капля в тесте сделает блюдо вкуснейшим - рецептВидео

14:08

Сложная головоломка, которая под силу только самым внимательным: как найти козу среди овец за 11 секунд

13:58

"Подняли флаг над туалетом": в Украине высмеяли фейк Пригожина о захвате Бахмута

13:57

Ей понравилось: Киркоров облапал фанатку во время концертаВидео

12:51

"Путин – ходячий мертвец": диктатора РФ могут убить для прекращения войны – экс-глава ЦРУВидео

12:50

Пришли за хлебом, а купили "пол магазина": 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

Реклама
12:49

"Путин захватит всю Украину": Трамп ляпнул новую дичь о войнеВидео

12:46

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

12:29

Пропагандиста Татарского взорвали в кафе в полутора километрах от квартиры Путина - СМИ

12:25

Гороскоп на завтра 4 апреля 2023: Ракам – проблемы с деньгами, Водолеям – судьбоносная встречаВидео

12:18

"Будет почти апокалипсис": когда армия РФ проиграет, в России начнется война всех против всех – ЭйдманВидео

12:12

У сотрудника ГБР Талантова нашли элитную недвижимость в Киеве

12:08

"Галкин станет президентом России": Лайма Вайкуле помечтала о новом будущем РФВидео

12:04

Почему голубь прилетел на балкон и что он предвещает

11:56

ВСУ выбили оккупантов и заняли новые стратегические позиции на Донецком направлении

11:53

Публицист спрогнозировал, сможет ли Шойгу окончательно подставить ПригожинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять