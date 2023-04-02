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"Бросили головой об плитку, я не мог дышать": пострадавший военный раскрыл детали нападения в храме МП

2 апреля 2023, 23:40
Военный пришел в собор УПЦ МП, потому что не может принять того факта, что его земляки продолжают посещать российскую церковь.
Хмельницкий
Пострадавший военный раскрыл детали нападения в храме МП / скриншот

Пострадавший военный Артур Ананьев, на которого напали священнослужители УПЦ МП, рассказал подробности инцидента. Он сообщил, что представители церкви избивали его и душили.

Как отметил Ананьев в эфире Апостроф TV, он пришел в собор УПЦ МП, потому что не может принять того факта, что его земляки продолжают посещать российскую церковь, несмотря на тысячи погибших и раненых украинцев из-за войны, которую начала страна-оккупант Россия.

"Я сейчас уволен. Пришел в гражданскую жизнь и пытаюсь адаптироваться. Но это очень тяжело, поскольку ты каждый день видишь в новостях о том, что гибнут люди, гибнут друзья, гибнут знакомые, с кем служил. А в это время в моем родном городе просто рассказывает российская церковь, что войны нет, продолжают служить Московскому патриархату, молиться на Кирилла и также молиться на иконы императора и царской семьи", - сказал он.

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По словам военного, он пришел в церковь с единственным вопросом: сколько еще Россия должна убить украинцев, чтобы для всех прихожан УПЦ МП стала очевидной кровавая суть этого государства?

"После этого на меня набросились попы, люди, начали меня бить, душить. Там еще даже какие-то бабки подходили, били меня по лицу", - рассказал Ананьев.

При этом он отметил, что представители УПЦ МП стали тянуть его к выходу из церкви, где прижали к полу с такой силой, что ему стало нечем дышать. Однако священнослужителей это не смутило и не остановило.

"На мое замечание, что мне нечем дышать, поскольку меня когда бросили об пол, головой об плитку, мне прижали там голову и надавили на шею, я не мог дышать. Я сообщил об этом попу, на что он ответил... Не знаю, уместно ли говорить, что он ответил. Если цензурно, то что его это мало волнует. То, что я не могу дышать", - отметил Ананьев.

Даже после прибытия полиции история не закончилась. Военный заявил, что правоохранители угрожали ему уголовным производством.

"Патрульная полиция, которая прибыла на место, они сразу забрали меня, опросили свидетелей и написали мне 173-ю статью, мелкое хулиганство. В то же время Яницкая Марина Александровна, такая патрульная, она сказала, почему я вообще сюда пришел, что я провоцирую людей. И сказала что-то в контексте, что если еще раз меня увидят, то статья будет с большей ответственностью. Уже не административной, а уголовной", - рассказал потерпевший.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в Хмельницком разгорелся настоящий скандал. Так, в одном из храмов священнослужители УПЦ МП набросились на украинского военного и скрутили его за "неудобный вопрос". Видео инцидента обнародовали в соцсетях.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин отреагировал на избиение военного священниками УПЦ Московского патриархата. Он считает, что избиение украинского защитника в храме должно стать аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать за законопроект о запрете УПЦ. Все детали инцидента читайте в нашем материале.

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