Байден планирует баллотироваться на второй срок – NBC News

Он пока избегает официального объявления об этом решении из-за нескольких обстоятельств.

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Байден планирует баллотироваться на второй срок/ Офис президента Украины, УНИАН

Президент США Джо Байден решил баллотироваться на второй президентский срок. Он уже принял соответствующее решение, однако из-за нескольких обстоятельств не спешит объявлять об этом официально.

Об этом сообщает NBC News. При этом отмечается, что Байден пока публично не объявляет о запланированном участии в выборах из-за ряда факторов.

Первый из этих факторов – отсутствие серьезного соперника в рядах Демократической партии. Второй фактор – судебный процесс против Дональда Трампа, который сейчас поглощает основное внимание общества. Также на это решение влияет приближение столкновения с республиканцами в Конгрессе по вопросу расходов бюджета.

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Помимо этого, некоторые источники телеканала утверждают, что Байден может не спешить с официальным объявлением своих планов из-за конфликта в Республиканской партии между Дональдом Трампом и губернатором Флориды Роном Десантисом. Последнего считают вероятным кандидатом от республиканцев.

Другие источники сообщили NBC News, что Байден может тянуть с официальным объявлением, чтобы оставить себе возможность передумать, если помехой станут какие-то личные или политические обстоятельства.

Напомним, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илья Куса считает, что Джо Байден хочет, чтобы к моменту выборов украинский вопрос был для него положительным. Вместе с тем эксперт уверен в том, что приоритет американского истеблишмента будет направлен на свои внутренние интересы независимо от того, что происходит в Украине.

В то же время дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что ситуация вокруг судебного разбирательства по поводу обвинений Дональда Трампа является очевидным "плюсом" для действующего президента США Джо Байдена. Эксперт считает, что судебное разбирательство вокруг Трампа станет "козырной картой в рукаве" для демократов.

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