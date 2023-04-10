У Байдена дело Трампа раскрутят "на полную катушку": экс-глава МИД раскрыл сценарий

Дональд Трамп стал легкой мишенью для обвинений со стороны демократов, считает Владимир Огрызко.

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Дональд Трамп / УНИАН

Ситуация вокруг судебного разбирательства по поводу обвинений Дональда Трампа является очевидным "плюсом" для действующего президента США Джо Байдена, заявил дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Республиканцы, конечно, будут использовать это для обвинения демократов. Но мне кажется что то, насколько Трамп стал мишенью, перевесит любые обвинения, потому что это политика", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что судебное разбирательство вокруг Трампа станет "козырной картой в рукаве" для демократов.

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Он уверен, что заявления о политическом заказе и предвзятости судей в этом случае являются безосновательными.

"Это Фемида, и в Америке к этому относятся очень серьезно. Поэтому демократы сейчас на полную катушку будут использовать эту сложную ситуацию, в которую попал Трамп, и наоборот будут говорить: "это республиканские кандидаты, те, за кого нельзя голосовать, потому что они нарушают закон". В Америке закон - это святая корова: его, конечно, нарушают, но ведь не в такой степени и не люди, претендующие на высшую государственную должность. Поэтому демократы от этого только обрадуются", — добавил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Дело Трампа

Как известно, экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Фальсификация деловых документов, как правило, в Нью-Йорке является обвинением в мелком правонарушении, но повышается до уровня уголовного преступления с максимальным сроком заключения в четыре года, когда "намерение обвиняемого обмануть включает намерение совершить другое преступление или помочь скрыть его совершение".

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