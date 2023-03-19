Украина выпала из топ-повестки в США: эксперт объяснил "зраду"

Джо Байден хочет, чтобы к моменту выборов украинский вопрос был для него позитивным, считает Илия Куса.

Илия Куса объяснил отношение американцев к войне в Украине / Офис президента Украины, Главред

Стратегически США уже оказались в выигрышной позиции в результате войны, развязанной РФ против Украины, заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"Сейчас еще решается вопрос победы на выборах. Джо Байден, конечно же, хочет, чтобы к моменту выборов украинский вопрос был для него позитивным в политическом плане. Понятно, что этого можно добиться только успехами на фронте, а также убеждением американских избирателей в том, что они, мол, тратят деньги на Украину, но это дает результат, поскольку этим они защищают демократию, партнеров США и выполняют свои обязательства", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт уверен в том, что приоритет американского истеблишмента будет направлен на свои внутренние интересы независимо от того, что происходит в Украине.

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"Только в начале вторжения был период, когда Украина была в топовой повестке, с середины прошлого года мы отмечаем медийное снижение интереса американского избирателя к этой теме. И то, что сейчас вопрос Украины стал второстепенным, вполне логично и закономерно. Здесь нет никакой "зрады", так всегда происходит. Ведь американский избиратель всегда интересуется своими внутренними проблемами больше, чем внешними. И так происходит во всех странах, даже в Украине", — добавил Куса.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

Ранее Куса заявил, что война в Украине вряд ли закончится в 2023 году возвращением под контроль Киева всех территорий в рамках границ 1991 года. Возможно временное прекращение огня, но повторения Минских соглашений не будет.

По его словам, позиции России и Украины слишком поляризованы, поэтому никакой реанимации Минских соглашений не будет.

Напомним, президент США Джо Байден в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля обратился к украинцам и заявил, что Россия никогда не выиграет эту войну.

Он подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся уничтожить любовь украинского народа к свободе.

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