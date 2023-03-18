Война в Украине не закончится в 2023 году, возможно временное прекращение огня - Куса

Новые переговоры Украины и России будут классическими переговорами двух враждующих сторон. Никакой реанимации Минских соглашений не будет.

Илья Куса дал прогноз по завершению войны в Украине / Коллаж фото УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Война в Украине вряд ли закончится в 2023 году возвращением под контроль Киева всех территорий в рамках границ 1991 года. Возможно временное прекращение огня, но повторения Минских соглашений не будет. Об этом в интервью Главреду сказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

По его словам, позиции России и Украины слишком поляризованы, поэтому никакой реанимации Минских соглашений не будет.

"Ведь если в 2014 году Россия скрывала свое участие в войне, а Минские соглашения родились из утверждения о том, что РФ не является стороной конфликта, то сейчас такого нет, и Украина с Россией напрямую воюют между собой. Потому нет смысла придумывать какие-то политические надстройки, чтобы что-то скрывать", - объяснил Куса.

видео дня

Таким образом, новые переговоры Украины и России будут классическими переговорами двух враждующих сторон.

"И это, с одной стороны, освобождает, потому что можно вести переговоры друг с другом на серьезном уровне, то есть напрямую и без посредников в виде квазигосударственных группировок и вооруженных формирований. С другой стороны, ставки будут подняты выше, потому все будут трактовать те или иные действия в национальном ключе, причем как в России, так и в Украине", - сказал эксперт.

"Поэтому я склоняюсь к тому, что если в этом году что-то и будет подписано под нажимом обстоятельств, то максимум соглашение о временном прекращении огня. Я не верю в урегулирование в этом году – для него не сложились условия", - отметил он.

Куса уточнил, что Киев и Москва не согласятся на меньшее, чем то, что у них было, поэтому война не закончится в 2023 году.

"Украина никогда не согласится урегулировать военный конфликт с Россией без возвращения как минимум территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года, как максимум - всех. Россия не согласится на урегулирование, если ей нужно будет отдать территории, которые они считают своими, то есть те, на которых завязана легитимность власти Путина", - отметил он.

Единственное, где могут сойтись позиции, например, в случае тяжелой военной, экономической ситуации, так это в понимании того, что нужно взять паузу.

"Временное перемирие, ведь конфликт не решен, и это оставляет поводы для вражды между странами и использования этой паузы в своих интересах. Серьезного повода для разговора нет, потому что обе стороны не готовы к уступкам", - резюмировал эксперт.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

Война в Украине

Историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что полномасштабная война Украины и России была неизбежна. По его словам, она не началась сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году только из-за слабости России.

Социологи исследовательской группы Russian Field провели опрос среди россиян относительно того, как они относятся к полномасштабной войне России против Украины. Результаты опроса показали, что более трети граждан РФ (37%) считают, что война никак не повлияла на их жизнь. 64% из тех, на кого "не повлияла война", не отменили бы полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину, даже если бы имели такую возможность.

Весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов. Как пишет издание Politico, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

Другие новости по теме: