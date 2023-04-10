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Младшему 19 лет: из российского плена в Украину вернулись 100 военных

Мария Тупик
10 апреля 2023, 17:26 обновлено 10 апреля, 17:33
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Ермак добавил, что некоторые военные получили серьезные ранения и имеют заболевания.
Пленные украинские военные
Пленные украинские военные / t.me/ermaka2022/2414, t.me/dashazarivna/639

Сегодня, 10 апреля, в Украину вернулись из российского плена 100 военнослужащих.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, среди военных - защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

"Нам удалось провести очередной большой обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей - это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля", - сообщил он.

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Ермак добавил, что некоторые военные получили серьезные ранения и имеют заболевания.

Укринские пленные

"Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь", - подчеркнул он.

Глава Офиса президента добавил, что Украина вернет всех украинских пленных домой.

"Особенно рад сообщить замечательную новость об обмене родственникам освобожденных из плена людей. Они долго ждали своих мужей, женщин, отцов дома. Ожидание - это всегда очень сложный и нервный процесс. Наши - дома. И мы вернем всех. Потому что люди - главная ценность Украины", - подчеркнул Ермак.

Украинские пленные

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что из российского плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц.

"Среди них девять - офицеры, остальные - представители рядового и сержантского состава. На этот раз удалось освободить 24 нацгвардейцев, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего ВСУ и 11 тероборонцев", - говорится в сообщении штаба в Telegram.

При этом отмечается, что освобожденные военные участвовали в боях на Херсонском, Харьковском, Донецком, Киевском, Запорожском и Сумском направлениях. Среди наших героев - защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС."Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам. Самому молодому из освобожденных Защитников 19 лет", - заявили в штабе.

Обмен пленными между Украиной и оккупантами

На данный момент самый крупный и резонансный обмен пленными состоялся 21 сентября прошлого года. Тогда из застенков врагов удалось вернуть 215 защитников Украины - в том числе бойцов, которые защищали осажденный Мариуполь.

Позже тогдашний и.о. руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил - 200 человек обменяли на скандального политика Виктора Медведчука - кума российского диктатора Владимира Путина . Эта новость вызвала крайне яростную реакцию в тамошних шовинистически имперских кругах.

Как позднее утверждал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк - российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по обмену военнопленными.

"Безусловно, Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", - заявил он.

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