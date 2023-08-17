В России заканчиваются ракеты, но она нашла решение - Bloomberg

У российской армии заканчиваются запасы современного оружия, поэтому она вынуждена бить по территории Украины ракетами, только что сошли с конвейера.
Как пишет Bloomberg, поставки боеприпасов и новейшего оружия, в частности высокоточных ракет и реактивных снарядов, остаются критически важными для обеих сторон.
Эксперты соглашаются, что такая торопливость бьет прежде всего по технической составляющей свежеизготовленного оружия россиян, в частности влияет на его "точность". Но это оружие выполняет ключевую цель - наносит максимальный урон украинцам.
Кроме того, это свидетельствует и о том, что России удалось наладить схему "обхода" санкций через третьи страны - возможно, через ОАЭ или страны Центральной Азии. Также РФ "снимает" компоненты с бытовой техники (например, стиральных машин).
Эксперты пока не спешат делать каких-то выводов относительно того, какое это влияние оказывает на ход боевых действий.
Удары России по Украине
Россия регулярно атакует украинские города. Крайний массированный обстрел со стороны оккупантов был осуществлен в ночь на 15 августа. Тогда под удар попали ряд западных и центральных регионов, в результате ракетного террора пострадали 27 человек, трое погибли.
В то же время украинская ПВО, являющаяся разветвленной системой с интегрированными в нее советскими и передовыми западными ЗРК, до сих пор не может полноценно сбивать российские Х-22.
Украинские военные соглашаются, что главным "предохранителем" станут F-16 в украинском небе, однако Запад пока не спешит их передавать несмотря на обещания.
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