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В России заканчиваются ракеты, но она нашла решение - Bloomberg

Яна Ставская
17 августа 2023, 18:36 обновлено 17 августа, 18:37
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Россия обходит санкции через третьи страны.
В России заканчиваются ракеты, но она нашла решение - Bloomberg
Украинская ПВО сбивает российские ракеты, но есть и попадание врага / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/andriysadovyi

У российской армии заканчиваются запасы современного оружия, поэтому она вынуждена бить по территории Украины ракетами, только что сошли с конвейера.

Как пишет Bloomberg, поставки боеприпасов и новейшего оружия, в частности высокоточных ракет и реактивных снарядов, остаются критически важными для обеих сторон.

Эксперты соглашаются, что такая торопливость бьет прежде всего по технической составляющей свежеизготовленного оружия россиян, в частности влияет на его "точность". Но это оружие выполняет ключевую цель - наносит максимальный урон украинцам.

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Кроме того, это свидетельствует и о том, что России удалось наладить схему "обхода" санкций через третьи страны - возможно, через ОАЭ или страны Центральной Азии. Также РФ "снимает" компоненты с бытовой техники (например, стиральных машин).

Эксперты пока не спешат делать каких-то выводов относительно того, какое это влияние оказывает на ход боевых действий.

Удары России по Украине

Россия регулярно атакует украинские города. Крайний массированный обстрел со стороны оккупантов был осуществлен в ночь на 15 августа. Тогда под удар попали ряд западных и центральных регионов, в результате ракетного террора пострадали 27 человек, трое погибли.

В то же время украинская ПВО, являющаяся разветвленной системой с интегрированными в нее советскими и передовыми западными ЗРК, до сих пор не может полноценно сбивать российские Х-22.

Украинские военные соглашаются, что главным "предохранителем" станут F-16 в украинском небе, однако Запад пока не спешит их передавать несмотря на обещания.

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