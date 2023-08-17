Вместо отчества теперь "матчество": 16-летняя киевлянка официально стала Лесиевной

Среди причин такого решения мать девушки называет воспитание и глубокое уважение к матери.

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16-летняя киевлянка официально стала Лесиевной / коллаж: Главред, фото: Facebook Леси Литвиненко, ua.depositphotos.com

В Киевской области 16-летняя Станислава при получении паспорта сменила мужское отчество на женское. Поступок девушки был проявлением благодарности и преданности ее матери, поэтому теперь она Лесиевна. Об этом сообщила мама подростка, основательница проекта "Всеобразование" Леся Литвиненко в Facebook.

"Как исполнилось этому ребенку 16, изменила себе ФИО – Литвиненко Станислава Лесеевна. Видимо, в Украине это первая женщина с женским "отчеством". Фамилию взяла своего настоящего отца, который ее воспитал. Имя выбрала то, каким я ее хотела назвать при рождении. Только отчество вызывает недоразумение — "отчество" должно быть, а не "по мамке", - написала женщина.

Среди причин такого решения Леся Литвиненко называет воспитание и глубокое уважение Станиславы к матери. Мать девушки верит, что является примером счастливой и сильной женщины для своей дочери.

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"Моя Стася феминистка. Я послужила для своего ребенка примером счастливой и сильной женщины. Я как бы независима, но я хочу зависеть от своего мужа, я хочу, чтобы он председательствовал в нашей семье. Мне безгранично повезло когда я делала свой выбор во второй раз и выбрала такого интеллектуально сильного партнера. Для моей дочери это образец настоящей семьи, когда отношения искренние и муж уважает и поддерживает жену на самом высоком уровне. Именно поэтому мой муж поддержал желание Стаси выбрать новые ФИО. Я была против, а он поддержал ее", - добавила мать девушки.

Напомним, ранее в Сети показали "израильский паспорт" Елены Зеленской. На самом деле этот "паспорт" не имеет ничего общего с реальностью и является всего лишь "вбросом" пропагандистов страны-агрессора. Интересно то, что на фото, распространенного в Сети, срок действия "паспорта" (18.06.2023) истекает раньше, чем дата его "выдачи" (19.06.2023). К тому же, на нем изображены надписи разных шрифтов.

Также ранее Главред рассказывал, что в Украине могут исчезнуть паспорта-книжечки. Так, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к депутатам Верховной Рады Украины, чтобы отказаться от паспортов старого образца, где информация о гражданине подается на русском языке.

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