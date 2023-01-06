Гражданин РФ мощно обругал Путина в своем паспорте, чтобы его не выгнали из Украины – ГПСУ

Гражданин государства-агрессора России превысил сроки пребывания в Украине и больше не хочет возвращаться домой – делом занимается Нацполиция.

Россиянин в паспорте РФ написал: "Украина превыше всего" / ua.depositphotos.com

Российский гражданин, срок пребывания которого на территории Украины завершился, не захотел возвращаться в государство-агрессор. Он нарисовал в своем паспорте флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и обругал Путина. Такие действия он предпринял для того, чтобы его не отправили в Россию.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, ситуация произошла в Киевской области. Пограничники обнаружили российского гражданина, который больше не имеет законного права пребывать на территории украинского государства.

Сам гражданин сказал, что в Россию возвращаться не хочет. Нарисовал в своем паспорте флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и обругал Путина.

Россиянин украинизировал свой паспорт - ГПСУ / facebook.com/DPSUkraine

Графу "гражданство" в паспорте он и вовсе зачеркнул.

Что делать в такой ситуации – будет решать украинская полиция.

Война России против Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее сделал прогноз о том, что армия Украины в марте пойдет в масштабное наступление для освобождения своих территорий от Крыма до Донбасса.

ВСУ должны одержать победу над российскими оккупантами.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что войска РФ могут в скором времени пойти в наступление с применением 200-тысчного резерва. По словам Арестовича, украинская армия справится с новыми российскими захватчиками за 2-3 месяца.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что 2023-й станет годом наступления армии Украины. По его мнению, такое развитие событий будет в связи с появлением у войск наступательной военной техники – БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot. Дальше начнется этап справедливости и возмездия.

Смотрите видео ТСН - Зеленский рассказал о поставках Украине БМП Marder и системы Patriot

Другие новости: