glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Гражданин РФ мощно обругал Путина в своем паспорте, чтобы его не выгнали из Украины – ГПСУ

6 января 2023, 18:29
Гражданин государства-агрессора России превысил сроки пребывания в Украине и больше не хочет возвращаться домой – делом занимается Нацполиция.
Паспорт, Россия
Россиянин в паспорте РФ написал: "Украина превыше всего" / ua.depositphotos.com

Российский гражданин, срок пребывания которого на территории Украины завершился, не захотел возвращаться в государство-агрессор. Он нарисовал в своем паспорте флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и обругал Путина. Такие действия он предпринял для того, чтобы его не отправили в Россию.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, ситуация произошла в Киевской области. Пограничники обнаружили российского гражданина, который больше не имеет законного права пребывать на территории украинского государства.

Сам гражданин сказал, что в Россию возвращаться не хочет. Нарисовал в своем паспорте флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и обругал Путина.

Паспорт РФ
Россиянин украинизировал свой паспорт - ГПСУ / facebook.com/DPSUkraine

Графу "гражданство" в паспорте он и вовсе зачеркнул.

Что делать в такой ситуации – будет решать украинская полиция.

Война России против Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее сделал прогноз о том, что армия Украины в марте пойдет в масштабное наступление для освобождения своих территорий от Крыма до Донбасса.

ВСУ должны одержать победу над российскими оккупантами.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что войска РФ могут в скором времени пойти в наступление с применением 200-тысчного резерва. По словам Арестовича, украинская армия справится с новыми российскими захватчиками за 2-3 месяца.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что 2023-й станет годом наступления армии Украины. По его мнению, такое развитие событий будет в связи с появлением у войск наступательной военной техники – БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot. Дальше начнется этап справедливости и возмездия.

Смотрите видео ТСН - Зеленский рассказал о поставках Украине БМП Marder и системы Patriot

Другие новости:

ГПСУ российские паспорта война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:29

Гражданин РФ мощно обругал Путина в своем паспорте, чтобы его не выгнали из Украины – ГПСУ

18:00

Пойдут ли власти Украины на аморальные компромиссы с Россией: что думают украинцыВидео

17:39

"Шаг к миру": президент Венгрии похвалила Путина и опозорилась перед всем миромВидео

17:35

ПЦУ проведет богослужение в Лавре: религиовед предупредила о подготовке провокаций УПЦ МПВидео

17:33

Обогнали Иран, Израиль и Германию: ВСУ впервые попали в ТОП-15 армий мираВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:10

Все будет очень вкусно: когда и как нужно солить картофель, чтобы не испортить блюдоВидео

16:54

"Примитивный обман": у Зеленского жестко ответили на предложение РФ о "перемирии"Видео

16:48

Румяная корочка обеспечена: как правильно жарить картофель, чтобы все попросили добавкиВидео

16:35

Не все равно, как хранить вино: лучшие способы сберечь благородный напитокВидео

Реклама
16:31

Пушистый барометр: почему кошки закрывают нос лапами или хвостом

16:27

Германия передаст Украине около 40 БМП Marder и систему Patriot в первом квартале 2023 годаВидео

16:23

ВСУ пойдут в наступление в 2023 году: Данилов раскрыл сценарий нового этапа войныВидео

15:53

Выход к Азову с заходом в Крым: военный эксперт назвал направление контрнаступления ВСУВидео

15:53

"Родился в Украине, но погиб за интересы России": ВСУ ликвидировали предателя из Никополя

15:30

Взлетят цены на бензин и автогаз: в Украине планируют резко увеличить акцизы на топливоВидео

15:29

Никакой химии и вреда для волос: как осветлить пряди домашними средствамиВидео

15:23

Тополя сажали везде: зачем в СССР создали ад для аллергиков и уборщиков

15:19

Аварийные отключения света в Украине: Шмыгаль предупредил о рисках из-за похолодания и ударов РФВидео

15:01

"Мы смещаемся достаточно далеко": ясновидящий спрогнозировал новую дату конца войныВидео

14:59

Путь будет непростым: Гудков рассказал, что будет с Украиной после войныВидео

Реклама
14:58

"HIMARS на ваши головы": Арестович ответил на провокацию оккупантов насчет "перемирия"Видео

14:30

"Он этого не понимает": экс-депутат Госдумы РФ объяснил, когда наступит коллапс режима ПутинаВидео

14:04

Тяжелая техника Запада усилит мощь ВСУ, но точку на войсках РФ поставят ракеты ATACMS – ПодолякВидео

14:00

Епифаний объяснил, можно ли в один момент запретить УПЦ МПВидео

13:58

Убийцы, наркоторговцы и рецидивисты: "вагнеровцы" выходят на свободу за участие в войнеВидео

13:40

"Это невозможно": Гудков объяснил, почему война России и Украины не продлится 10 летВидео

13:26

"Энергосистема не в состоянии покрыть потребление": в Украине ухудшится ситуация с отключениями светаВидео

13:16

Выжившие морпехи РФ сбежали с поля боя: ВСУ выбили оккупантов из-под ГуляйполяВидео

13:06

На каждую полку по брусочку: для чего люди кладут мыло в шкаф

13:00

"Две устрицы": известный продюсер пояснил, почему братья Меладзе достойны бойкотаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 7 января 2023: Овнам – активность, Ракам – беспокойство, а Рыбам – ссоры

12:40

Гороскоп Таро на январь 2023: Весам - нагрузка, Скорпионам - ожидание, Стрельцам - успех во всемВидео

12:39

"После Marder – Leopard": в Бундестаге анонсировали передачу Украине танковВидео

12:26

Лютая непогода накроет Украину: синоптики обещают снег и -17Видео

11:59

"Отвергли протянутую руку христианского милосердия": Медведев обезумел из-за отказа Киева от перемирияВидео

11:50

"Произвол и захват": в УПЦ МП взвыли из-за планов богослужений ПЦУ в ЛавреВидео

11:39

У ВСУ есть успехи на направлении Сватово-Кременная, мобилизованные РФ деморализованы – ГайдайВидео

11:38

Понадобится лишь один ингредиент: как сделать обувь водонепроницаемой

11:08

Потери оккупантов РФ перевалили за 300 тысяч: в ОП назвали громадную цифруВидео

10:58

Безумно влюбляются только один раз в своей жизни: 5 имен самых верных мужчин

Реклама
10:55

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, закончится ли война с выходом ВСУ на границы 1991 годаВидео

10:50

Еще одна ЗРК Patriot и мощная бронетехника: Зеленский объявил о новой военной помощи УкраинеВидео

10:40

Будут запускать из "Бука": США поставят ВСУ ракеты Sea Sparrow – Politico

10:39

Путин ударит ядерной бомбой: экс-депутат Госдумы назвал худший сценарий войныВидео

10:24

Почему нельзя спать в носках даже в лютую холодрыгу: врачи назвали несколько последствийВидео

10:04

"Они - тупые": Резников жестоко обругал Путина и его армиюВидео

09:27

Хочет получить контроль над солью и гипсом: в Белом доме объяснили "одержимость" Пригожина Бахмутом

09:22

Военный эксперт назвал год, когда ВСУ полностью освободят Украину от оккупантовВидео

08:45

"Гаага аплодирует и начинает готовить камеру": Гиркин заявил, что Путин сделал шаг к капитуляции

08:37

"Истребители танков": Пентагон подтвердил поставку ВСУ мощных БМП BradleyВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять