УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине могут исчезнуть паспорта-книжечки: Рада рассмотрит вопрос

Юлия Куришко
4 мая 2023, 18:29 обновлено 4 мая, 18:51
40
Сейчас в Украине существуют два варианта паспортов: паспорта старого образца в виде книжечки и современные биометрические паспорта.

В Украине могут исчезнуть паспорта-книжечки: Рада рассмотрит вопрос
В Украине могут исчезнуть паспорта старого образца / коллаж: Главред, фото: УНИАН, international.biz.ua/

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к депутатам Верховной Рады Украины, чтобы отказаться от паспортов старого образца, где информация о гражданине подается на русском языке.

"Мы просим внести изменения о положении о паспорте гражданина Украины, которым предусмотрено, что паспорт составляется на государственном языке согласно ч. 1 ст. 8 языкового закона. Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

видео дня

Он напомнил, что сейчас в Украине одновременно существуют два бланка паспортов. Так, в паспорте старого образца информация о гражданине, прописке и месте выдачи документа записаны как на государственном, так и на русском языке.

Языковой вопрос

Напомним, что российские власти стремятся расколоть Украину из-за языкового вопроса. В Украине есть миллионы людей, для которых русский является родным языком общения. Из-за этого внутри государства провоцируются конфликты.

В Одессе разгорелся языковой скандал в одном из местных заведений общественного питания. Там посетительницу отказались обслуживать на украинском языке.

В Киеве разгорелся языковой скандал между компанией Budhouse Group и девушкой, потому что она общалась только на украинском и английском.

В Украине вступила в силу еще одна норма закона о языке, отныне печатные средства массовой информации должны издаваться на государственном языке.

Больше новостей:

биометрический паспорт языковой закон выдача паспортов новости Украины
Реклама

Главное за день

Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили о жестокой погоде в мае

Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили о жестокой погоде в мае

17:36 Синоптик
Мэра Одессы Труханова арестовали: его подозревают в растрате 92 миллионов гривен

Мэра Одессы Труханова арестовали: его подозревают в растрате 92 миллионов гривен

17:09 Украина
"Враг может переступить красную черту": Гуменюк предупредила о высокой угрозе ударов по Украине

"Враг может переступить красную черту": Гуменюк предупредила о высокой угрозе ударов по Украине

16:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:40

Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно за 10 секунд найти астронома

18:29

В Украине могут исчезнуть паспорта-книжечки: Рада рассмотрит вопрос

18:29

Разведенного Жадана застукали с популярной певицей, гуляющих "за ручку"

18:00

Никакой ядерки не будетмнение

17:59

Пережил отца на три месяца: в свой день рождения на войне погиб молодой спортсмен

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:55

Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делатьВидео

17:36

Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили о жестокой погоде в маеВидео

17:12

Кондиционер в интерьере: эстетические варианты расположения новости компании

17:09

Как в Украине оформить рассрочку погашения долгов по коммуналке: детальная инструкция

Реклама
17:09

Мэра Одессы Труханова арестовали: его подозревают в растрате 92 миллионов гривен

17:05

На войне убили украинского режиссера и сценариста

16:54

"Враг может переступить красную черту": Гуменюк предупредила о высокой угрозе ударов по УкраинеВидео

16:45

Незаконно въехавших в Крым россиян планируют выгонять индивидуальноВидео

16:30

Причем тут угонщица Соловий: Сергей Жадан разводится

16:28

"Готовят большой разгром": астролог назвала 4 города Украины, которым угрожает большая опасностьВидео

16:23

Оккупанты готовятся отходить с Херсонской и Запорожской областей - Свитан

16:22

"Радикальные группки, размахивающие чем-то ядерным": Зеленский разнес РФ за угрозы его ликвидацииВидео

16:00

На войне с оккупантами России погиб воин ВСУ, свадебное фото которого публиковал The Times

15:54

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь: названы 5 знаков зодиака, которые никогда не кривят душойВидео

15:46

Перед посадкой помидор в лунки бросают песок и яичные скорлупы: что это дает

Реклама
15:45

Самый удачный рецепт: блины никогда не прилипнут к сковороде - добавляем 2 капли секретной жидкостиВидео

15:33

Центр помощи ВПЛ, основанный командой финансиста Андрея Волкова, за год принял 700 человек и стал одним из лучших в Запорожье актуально

15:16

Петросян попал в реанимацию: у него не прекращалось кровотечение

15:15

"России нужно показать место": в Польше заявили, что Украина должна одержать мощную победуВидео

14:50

Каменских и Потап страстно признались друг другу в любвиВидео

14:49

ВСУ получили дроны, рации и другое высокотехнологичное оборудование при содействии Favbet Foundation

14:47

Удар по Москве: 9 мая Путин может стать легитимной военной целью - СвитанВидео

14:09

Не будет прежних цен на продукт, который есть на кухне у каждой хозяйки: что произошло

13:46

Чем поливать огурцы для хорошего урожая: домашнее удобрение, о котором вы не догадывались

13:29

"Это абсолютно больной человек": шоумен рассказал о том, что творится с пропагандистом КорчевниковымВидео

13:15

"Все мы хотим видеть здесь Путина": Зеленский в Гааге заявил, что главу Кремля будут судитьВидео

13:14

Гороскоп на завтра 5 мая 2023: Ракам будет туго с финансами, а Девам пора на отдыхВидео

12:44

Комаров в "Мир наизнанку" покажет, как живет один из самых опасных городов Колумбии

12:30

Умопомрачительная оптическая иллюзия: испытай свое внимание и интеллект

12:26

"Удар по Крымскому мосту будет Рубиконом": Свитан рассказал, с чего может начаться контрнаступление ВСУВидео

12:20

"Алку встречаем с сухарем и горчицей": россияне вызверились на гуляющего в Париже с детьми ГалкинаВидео

12:00

Кремль устроил удар по резиденции Путина, чтобы в ответ атаковать Киев – СвитанВидео

11:50

Китай резко свинтил от своего голосования в ООН и отказался назвать Россию агрессоромВидео

11:46

Женщина купила в супермаркете банку бобов, но ее ждал неприятный сюрприз

11:15

Приходько показала, сколько "наела" килограмм и анонсировала диету-"жесткач"

Реклама
11:13

Зеленский начал официальный визит в Нидерланды: первые подробностиВидео

11:08

Военный эксперт рассказал, почему удар дронами по Кремлю могли нанести партизаныВидео

10:51

Наделены мощной энергетикой и стальным характером: женщины с этими именами преодолевают все трудности

10:45

"Все может начаться уже к 9 мая": Свитан объяснил, почему пылают нефтебазы оккупантов

10:43

До последнего вздоха был верен присяге: в боях за Бахмут погиб защитник из Винницкой области

10:16

Ватикан настойчиво рвется в переговорщики: "Мирная миссия в Украине состоится"

10:10

"Хочу исполнить эту миссию": Киркоров собрался отдать деньги за концерты путинским солдатамВидео

09:55

Армия Украины освободит большую часть территории, Запад дал огромное количество оружия – БлинкенВидео

09:43

Что делать, если у чеснока желтеют кончики листьев: как спасти урожай

09:37

В Киеве начали тестировать израильскую систему оповещения о ракетной атаке - The Jerusalem Post

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять