В Украине могут исчезнуть паспорта-книжечки: Рада рассмотрит вопрос

Сейчас в Украине существуют два варианта паспортов: паспорта старого образца в виде книжечки и современные биометрические паспорта.

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В Украине могут исчезнуть паспорта старого образца / коллаж: Главред, фото: УНИАН, international.biz.ua/

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к депутатам Верховной Рады Украины, чтобы отказаться от паспортов старого образца, где информация о гражданине подается на русском языке.

"Мы просим внести изменения о положении о паспорте гражданина Украины, которым предусмотрено, что паспорт составляется на государственном языке согласно ч. 1 ст. 8 языкового закона. Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он напомнил, что сейчас в Украине одновременно существуют два бланка паспортов. Так, в паспорте старого образца информация о гражданине, прописке и месте выдачи документа записаны как на государственном, так и на русском языке.

Языковой вопрос

Напомним, что российские власти стремятся расколоть Украину из-за языкового вопроса. В Украине есть миллионы людей, для которых русский является родным языком общения. Из-за этого внутри государства провоцируются конфликты.

В Одессе разгорелся языковой скандал в одном из местных заведений общественного питания. Там посетительницу отказались обслуживать на украинском языке.

В Киеве разгорелся языковой скандал между компанией Budhouse Group и девушкой, потому что она общалась только на украинском и английском.

В Украине вступила в силу еще одна норма закона о языке, отныне печатные средства массовой информации должны издаваться на государственном языке.

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