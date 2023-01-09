Каждый второй дома говорит только на украинском, русский язык для 58% украинцев не важен – опрос

Около 76% украинцев считают, что украинский язык важен, потому что он является государственным языком, говорится в результатах опроса социологов КМИС.

В Украине на юге и востоке почти сравнялась доля украиноязычных и русскоязычных украинцев - КМИС / УНИАН, Андрей Скакодуб

Приблизительно 58% украинцев в декабре 2022 года не считали русский язык важным. Даже на востоке и юге Украины, судя по ответам респондентов, украиноговорящих стало 29%, а русскоговорящих – 27%. Дома с семьей на украинском языке говорят 50% участников опроса. Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии.

Согласно данным опроса КМИС, в декабре прошлого года 41% респондентов заявили, что общаются исключительно на украинском языке.

Еще 17% – "в большинстве ситуаций" общаются на украинском.

На русском говорят 6%, преимущественно на русском – 9%.

Оба языка "в равной степени" употребляют 24%.

Примечательно, что по сравнению с 2017 году стало больше украиноязычных (на 8%). Доля русскоязычных, наоборот, уменьшилась на 11%. Теперь даже на востоке и юге, судя по ответам людей, украииноговорящих больше, чем русскоговорящих – 29% и 27%.

Среди тех респондентов, которые считают русский язык важным, большая часть заявила о русском как о "языке, который в Украине почти все понимают" и "языке большинства людей в восточных областях Украины". Данные причины назвали по 14% участников опроса. Что интересно, 8 лет назад первую роль считали важной 59%, вторую – 31%.

Примечательно, главной причиной, почему важен украинский язык, респонденты назвали его роль как государственного языка (76%), после этого идет пункт о роли украинского как "основы независимости Украины" (32%), а также "языка, объединяющего украинское общество" (23%).

Более того, 50% респондентов сказали, что дома с семьей говорят только по-украински. Преимущественно по-украински – 12%. Оба языка – украинский и русский – поровну используют в общении 19%. Только на русском дома говорят 16%, на других языках лишь 2%.

Речь идет о существенной, по сравнению с 2017 годом, разницей. Тогда только на украинском дома разговаривали лишь 37% респондентов.

Напомним, согласно данным опроса группы Рейтинг, проведенного 20-21 ноября, 97% выразили уверенность в том, что Украина отразит военную агрессию России. В частности, 75% уверены в успехе Украины, еще более 22% скорее уверены.

По данным социологического исследования Active Group, около 60% украинцев ожидают, что Украина должна наносить ответные удары по российской энергетической инфраструктуре. Также 56,6% опрошенных уверены в том, что Запад един в своей поддержке украинского государства.

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