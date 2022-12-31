В ответ на вопрос "Должна ли Украина совершать массовые атаки по энергетической инфраструктуры российской федерации?" 59,2% респондентов сказали "да".

Большинство украинцев поддерживают удары ВСУ по энергетике России - опрос / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Около 60% украинцев считают, что украинская армия тоже должна наносить удары по важной инфраструктуре страны-агрессора − Российской Федерации – в ответ на подлые удары русских оккупантов по инфраструктуре украинской. Об этом говорят результаты социологического исследования, которое провела компания Active Group.

На вопрос "Должна ли Украина совершать массовые атаки по энергетической инфраструктуре Российской федерации?" 59,2% опрошенных ответили утвердительно, 17,7% - скорее согласны. Против таких атак 16,3% (ответ- "скорее нет "), а 8,2% - однозначно против.

Кроме того, 56,6% украинцев считают, что Запад един в поддержке Украины. 17,3% считают, что страны Запада скорее не едины, а 9,9% ответили, что однозначно не едины. Затруднились ответить 16,2% респондентов.

Относительно вопроса "Сдерживают ли западные партнеры Украину от определенных действий в отношении российской федерации", треть опрошенных (33%) считают, что однозначно сдерживают, еще треть (32,7%), что скорее "да". 11,6% респондентов ответили, что скорее не сдерживают и 6.1% однозначно нет. Не ответили на вопросы 16,7% опрошенных.

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, ранее в российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

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