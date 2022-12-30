Атака на авиабазу в Энгельсе: россияне перебросили ракетоносцы после новой "бавовны"

Заметно сократилась активность российской авиации. На авиабазе находится всего 11 бомбардировщиков.

Авиабаза в Энгельсе после новой атаки / PLANET LABS INC.

Появились спутниковые снимки авиабазы РФ в Энгельсе Саратовской области, которая ранее подверглась новой атаке.

Кадры аэродрома РФ, на который были совершены атаки, публикует портал The War Zone.

Отмечается, что видимых повреждений после украинских атак нет, но между самолетами начали ставить барьеры для большей защиты от возможных атак.

При этом сообщается о заметном сокращении активности российской авиации. На авиабазе находится всего 11 бомбардировщиков. До атак их количество могло доходить до 20.

Вместе с тем подчеркивается, что часть рулежных дорожек и стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 почищены от снега, а часть нет.

/ PLANET LABS INC.

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, ранее российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

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