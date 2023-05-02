Рада официально признала рашизм государственной идеологией РФ

За постановление о признании рашизма государственной идеологией России проголосовал 281 депутат.

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Рада признала рашизм государственной идеологией РФ / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

Верховная Рада Украины проголосовала за признание рашизма государственной идеологией России. За проект постановления №9101 проголосовал 281 народный депутат. Об этом говорится на сайте парламента.

Народные депутаты осудили рашизм и назвали путинский режим тоталитарным и человеконенавистническим.

Верховная Рада адресовала свое заявление Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств. Нардепы призывают мировое сообщество также официально признать рашизмом путинскую идеологию и осудить её на законодательном уровне.

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В Раде убеждены, что такое постановление позволит с точностью определить формы агрессии, а также подтолкнет мир к осуждению политики Путина, оккупационная армия которого совершает "военные преступления и геноцид украинского народа".

Депутаты хотят сформировать единый подход международных институтов к определению такой российской политики.

"Обоснование необходимости принятия постановления: жестокая, неспровоцированная война Российской Федерации против Украины раскрыла всему миру реальную сущность политического режима В. Путина, как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая наследует худшие практики прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)", - говорится в пояснительной записке к заявлению.

Трибунал над Путиным

Европейский парламент 19 января проголосовал за резолюцию с призывом немедленно создать трибунал по расследованию преступлений страны-агрессора России и ее пособника Беларуси против Украины.

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предположила, что трибунал над Россией может заработать уже летом. Как заявила чиновник, страны Большой семерки работают над этим вопросом и изучают механизмы запуска инициативы.

Эксперт Владимир Вятрович считает, что трибунал над Путиным точно состоится, когда Украина победит в войне. Однако сам же диктатор может не дожить до этого, его могут убить. Если же Путин будет жив, то, по мнению Вятровича, "директора" РФ могут попытаться спрятать.

Смотрите видео Главреда о трибунале над Путиным:

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