"Язык оккупантов": в Киево-Могилянской академии запретили говорить на русском

Новые правила в Могилянке утверждены правилами внутреннего распорядка НаУКМА.

В Киево-Могилянской академии запретили говорить на русском языке / 5travel.net

В Национальном университете Киево-Могилянская академия запретили общение на языке государства-агрессора – русском.

Ранее в стенах вуза было запрещено преподавание на языке страны-террориста, отныне это правило распространяется уже на все общение на территории учебного заведения, сообщил в Facebook член наблюдательного совета университета Геннадий Зубко.

По его словам, новые правила в Могилянке утверждены правилами внутреннего распорядка НаУКМА.

"В новых правилах, принимать которые толкают требования и вызовы времени, прописаны нормы по дистанционному обучению и его цифровым форматам, гибким формам рабочих графиков, учету рабочего времени и т.д.", – пояснил представитель вуза.

Принимать соответствующие решения требует новая реальность, а именно полномасштабное вторжение государства-агрессора России на территорию Украины, добавил Зубко.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык, который Россия использует для трансляции своей пропаганды, должен исчезнуть из Украины. Обязательными в стране должны быть украинский и английский языки.

Он сказал о том, что русского языка в Украине быть не должно. Обязательными языками, по мнению чиновника, должны быть украинский и английский.

Напомним, приблизительно 58% украинцев в декабре 2022 года не считали русский язык важным. Даже на востоке и юге Украины, судя по ответам респондентов, украиноговорящих стало 29%, а русскоговорящих – 27%.

Дома с семьей на украинском языке говорят 50% участников опроса. Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии.

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