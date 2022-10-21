"Должен исчезнуть как элемент пропаганды врага": Данилов призвал убрать русский язык из Украины

В Украине обязательными должны быть украинский и английский языки - Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что русский язык, который Россия использует для трансляции своей пропаганды, должен исчезнуть из Украины. Обязательными в стране должны быть украинский и английский языки. Государственный телеканал FreeДом уже собираются перевести на английский.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он сказал о том, что русского языка в Украине быть не должно. Обязательными языками, по мнению чиновника, должны быть украинский и английский.

"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще, как элемент вражеской пропаганды и промывки мозгов для нашего населения… Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно – будто мы должны с ними найти общий язык, мы должны что-то понять. Смотрите: нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке", - отметил Данилов.

Кроме того, он добавил, что по итогам совещания у президента Зеленского власти уже приняли решение о переходе государственного канала FreeДом с русского на английский язык.

"Решение было принято, что начинать нужно с языка международного общения – английского. И остальные языки будут прилагаться. Этот вопрос сегодня в кабинете у президента проговаривался на совещании", - подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, ранее первая леди, супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что России безразлично, на каком языке говорят люди в украинских городах, которые обстреливает агрессор. Кроме того, по ее словам, защитникам Украины никто не может диктовать, на каком языке выражать любовь к своей Родине.

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