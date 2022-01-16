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В Украине с сегоняшнего дня заработала новая норма языкового закона: она касается печатных СМИ

16 января 2022, 11:34
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СМИ должны издаваться на государственном языке.

День украинского языка и письменности
СМИ в Украине должны издаваться на госязыке / ua.depositphotos.com

С воскресенья, 16 января, в Украине вступила в силу еще одна норма закона о языке Отныне печатные средства массовой информации должны издаваться на государственном языке.

Об этом говорится в статье 25 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая регламентирует использование государственного языка в сфере печатных средств массовой информации.

Речь идет о том, что печатные СМИ могут издаваться на других языках только при условии, что такой же тираж будет издаваться и на государственном языке.

Кроме того, все языковые версии должны издаваться с одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати.

Также нумерация выпусков должна быть с одинаковым порядковым номером и издаваться в один день.

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Подписка печатных СМИ на других языках возможна только при подписке на такое же издание на государственном языке.

Как известно, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", статьи которого внедряются поэтапно, Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года.

Напомним, ранее в Украине возникла идея переименовать Россию в Московию. Такую просьбу выдвинул Львовский областной совет президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде. Таким образом депутаты поддержали своих коллег из Ровно, которые ранее выдвинули подобную инициативу.

Позже "эстафету" принялы и киевские депутаты из партии Голос. Они тоже захотели, чтобы "соседка" звучала, как "Московия".

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