За гранью цинизма: в Лужниках испоганили и спели песню "Плыве кача" на украинском языке

Украинскую народную песню изуродовали новым вариантом исполнения и и своей сутью.

Шабаш в Лужниках / скриншот YouTube

На российском шабаше в Лужниках, где выступили прокремлевские артисты и Путин, спели песню "Плыве кача" на украинском языке.

Песня россиян Акима Апачева и Дарьи Фрей называется так же, как украинская народная песня, но была испорчена вариантом исполнения и и своей сутью.

В ней от лица российских военных авторы обращаются к пленному украинскому военному, называя его "иродом".

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Также в песне рассказывается, что "в Азовстали демонов хоронят", а "Калибры летят врачами больного украинства".

Также на "концерте" среди прочих выступили фанаты войны Григорий Лепс и "Любэ", Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян и Дмитрий Дюжев спели песню "Группа крови" Виктора Цоя.

Отметим, что 18 марта прошлого года в Москве на стадионе Лужники президент-диктатор Владимир Путин выступал с речью по случаю годовщины оккупации Крыма. Во время выступления Путина случился конфуз. На словах о так называемой "спецоперации" в Украине трансляция была прервана песней Олега Газманова.

Также мы сообщали, что певица Таисия Повалий, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит, 9 мая развлекала россиян. На концерте, который транслировал пропагандисткий телеканал "Россия 1", она пела песню "Песня про рушник". Пела она ее на украинском.

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