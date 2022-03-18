В России оконфузились во время выступления Путина на полном стадионе в Лужниках

Владимир Путин / скриншот

18 марта в Москве на стадионе Лужники президент-диктатор Владимир Путин выступал с речью по случаю годовщины оккупации Крыма.

Во время выступления Путина случился конфуз. На словах о так называемой "спецоперации" в Украине трансляция была прервана песней Олега Газманова.

Речь Путина прервали на словах о том, что российские военные в Украине прикрывают друг друга как "родные братья" и что начало "спецоперации" совпало с днем рождения одного из российских военачальников.

После этих слов его речь резко оборвалась и на экране появился Газманов с песней "Вперед, Россия". Примечательно, что концерт транслировали с плашкой "прямой эфир".

Спикер Кремля Песков объяснил, почему прервалась трансляция выступления Путина: "был технический сбой на сервере".

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также: