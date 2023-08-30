Обвал фронта на юге и мятеж ЧВК Вагнер: Жданов назвал сценарий революции в России

ЧВК Вагнер может пойти на новый мятеж в России, который будет спровоцирован неожиданными событиями, после чего начнется открытое противостояние "башен Кремля". Стимулом для развития такой ситуации может стать падение оккупационных войск на Мелитопольском или Бердянском направлениях. В результате все может вылиться в революцию. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.
В интервью Главреду он рассказал о том, что определенное неожиданное событие – "черный лебедь" – приведет к новому мятежу в России, после чего будет уже открытое противостояние "башен Кремля". Однако нельзя сказать, что такие события произойдут уже в ближайшее время.
"Полагаю, произойдут события типа "черный лебедь". Случится то, что послужит триггером нового мятежа, который выльется в открытое противостояние.
Но вряд ли можно говорить о том, что это произойдет в ближайшее время. В то время как элиты дерутся и у них нарастает накал страстей, общество остается аморфным. В большинстве своем оно поддерживает политику Путина и войну. Как говорят социологи, 10% пассионарно настроенных граждан делают революцию. Поэтому пока не раскачается общество, ничего не будет", - отметил Жданов.
По его словам, падение оккупационной армии России на южном фронте может стать спусковым крючком для революции в стране.
"Это может стать огромным стимулом для развития таких событий – "черным лебедем". К примеру, обрушение фронта на Мелитопольском или Бердянском направлениях может стать реальным триггером для новой революции в России", - подчеркнул Олег Жданов.
Ситуация в России
В России 23 августа разбился самолет с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и его соратниками. Среди них был и Вагнер – Дмитрий Уткин. Обстоятельства гибели устанавливает следствие страны-агрессора.
Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
Российский социолог Игорь Яковенко предположил, что в России в 2024 году может быть смута. Военная верхушка после поражений в Украине перестанет поддерживать Путина и случится смена власти.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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